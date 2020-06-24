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سيارات

سيارة خارقة من كوينيجسيج تنافس بوجاتي شيرون بور سبورت

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:31 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أصبح عالم السيارات به جديد كل يوم بل وكل ثانية ، حيث تتسابق العلامات التجارية العالمية في إصدار مركبات خارقة لـ تنافس بعضها البعض ، ومن بين هذه الشركات الشركة الناشئة كوينيجسيج السويدية .


ووفقا لمدونة Supercar الشهيرة فى عالم السيارات ، قالت شركة كوينيجسيج ان عام 2020 سيكون هو عام ريجيرا وسيطرح بعض الأنشطة المثيرة للغاية، التي تتم بطريقة كوينيجسيج الحقيقية.


وتعمل الشركة السويدية على سيارة خارقة جديدة ذات إصدار محدود كمنافس لـ ماكلارين سينا GTR، وذكرت المصادر أن المشروع حصل على الضوء الأخضر.


يقال أن أحد الأسماء الرمزية لسيارة الحلبات الغامضة هو LM، والتي يمكن أن تشير إلى التصميم والديناميكا الهوائية المتطرفة المستوحاة من سيارة سباق لومان. يشاع أن إجمالي إنتاج السيارة سيتراوح من 7 إلى 11 نسخة فقط، ونظرًا لخصوصيتها وقدراتها القصوى، من المتوقع أن تكون أغلى كوينيجسيج حتى الآن.


والتفاصيل الفنية لا تزال غير معروفة، ولكن من المرجح أن تكون سيارة الحلبات الجديدة مبنية على ييسكو.

 إذا كان الأمر كذلك، فستستمد قوتها من محرك V8 سعة 5.0 لتر مزدوج التوربو بقوة 1,600 حصان وعزم دوران 1,500 نيوتن-متر في ييسكو، مقترنًا بناقل حركة مزدوج الكلتش من 9 سرعات.


ويبدأ سعر كوينيجسيج ييسكو العادية من 2.8 مليون دولار أمريكي، لذا يمكن أن يكلف سلاح الحلبات الجديد أكثر من 3 ملايين دولار. على الرغم من ذلك، لن نتفاجأ إذا تم بيع كل مثال بالفعل.


والجدير بالذكر أن شركة كوينيجسيج بدأت عام 2020 مع الكشف عن سيارتين جديدتين مذهلتين، الأولى هي كوينيجسيج ييسكو أبسولوت التي تصل سرعتها لأكثر من 300 ميل ، والثانية كوينيجسيج جيميرا التي تعتبر أول سيارة خارقة بأربعة مقاعد في العالم .

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