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سيارات

كوينيجسيج جيسكو ابسولوت تحطم رقم بوجاتي شيرون القياسي كأسرع سيارة في العالم .. صور

الأحد 08/مارس/2020 - 06:02 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

تستعد شركة كوينيجسيج للسيارات لاقتناص لقب أسرع سيارة فى العالم عبر موديل جيسكو ابسولوت، والتي وصفتها العلامة بأسرع سيارة في تاريخها ومستقبلها.


كوينيجسيج لم تختبر السيارة عمليا بعد، ولكن محاكاة الكمبيوتر كشفت أن السيارة قادرة على الوصول إلى 530 كم\س حسب تصريح رئيس الشركة، كريستيان فون كوينيجسيج ، قائلا : الرقم لا يزال نظريًا بالطبع ولكنه دقيق.


وتمثل “ابسولوت” نسخة أكثر تطورا وقوة من جيسكو القياسية، مع إضافات متعددة لتحسين الأداء الأيروديناميكي، مع استخدام محرك V8 سعة 5.0 لتر تيربو مزدوج بقوة 1603 حصان وعزم دوران 1500 نيوتن.متر.


وتقوم الشركة حاليا بالبحث عن مضمار مناسب للوصول إلى سرعة 530 كم\س، لعدم قدرتها على استخدام نفس مضمار نيفادا الأمريكي مثل 2017 لعدم كونه مستويًا بشكل كافي، كما لن تستخدم مضمار “جوني بومر” في فلوريدا لعدم كونه كافيًا رغم امتداده لـ 5 كيلومتر تقريبا، وستستمر الشركة في البحث عن مضمار مقبول لتجربة السرعة القصوى القياسية عليه.ط


وكانت قد صرحت شركة بوجاتي مسبقًا أنها لن تستمر في مطاردة أرقام السرعة القياسية بعد تحقيقها لـ 490 كم\س عبر شيرون بوجاتي سبورت 300+ , والتى كانت الأسرع على مستوى العالم قبل ظهور جيسكو ابسولوت .

كوينيجسيج جيسكو ابسولوت تحطم رقم بوجاتي شيرون القياسي كأسرع سيارة في العالم .. صور
كوينيجسيج جيسكو ابسولوت تحطم رقم بوجاتي شيرون القياسي كأسرع سيارة في العالم .. صور
كوينيجسيج جيسكو ابسولوت تحطم رقم بوجاتي شيرون القياسي كأسرع سيارة في العالم .. صور
كوينيجسيج جيسكو ابسولوت تحطم رقم بوجاتي شيرون القياسي كأسرع سيارة في العالم .. صور
كوينيجسيج جيسكو ابسولوت تحطم رقم بوجاتي شيرون القياسي كأسرع سيارة في العالم .. صور
كوينيجسيج جيسكو ابسولوت تحطم رقم بوجاتي شيرون القياسي كأسرع سيارة في العالم .. صور
كوينيجسيج جيسكو ابسولوت تحطم رقم بوجاتي شيرون القياسي كأسرع سيارة في العالم .. صور
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