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سيارات

أسعار سيارات إم جي mg في مصر بعد آخر تخفيض .. صور

السبت 07/مارس/2020 - 05:00 م
mg 5
mg 5
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اشرف عطية
شهدت أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا خصوصا بعد تفشي وباء كورونا ، وبسبب تلك التغيرات المتتالية  فإن أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، و في هذا السياق نستعرض أسعار سيارات ام جي mg اليوم في مصر.

- اسعار ام جي
ام جي 6
mg 6 تبدأ من 280.000 جنيه حتى 330.000 جنيه لأعلى فئة.

نتيجة بحث الصور عن ام جي 6

ام جي زد اس
mg zs تبدأ من 252.000 جنيه حتى 285.000 جنيه لأعلى فئة.

نتيجة بحث الصور عن ام جي زد اس

ام جي rx5
mg rx5 تبدأ من 320.000 جنيه حتى 370.000 جنيه لأعلى فئة.

نتيجة بحث الصور عن ام جي rx5

mg 5
mg 5 2020
ام جي 5 بسعر 209.990 جنيه حتى 244.990 جنيه لأعلى فئة.

نتيجة بحث الصور عن mg 5
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