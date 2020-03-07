أسعار سوزوكي اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

بعد تراجع الأسعار وركود حركة البيع والشراء في سوق الجديد والمستعمل وإعلان بعض موزعي السيارات في مصر عروض تقسيط علي السيارة suzuki alto التي تتاح في الوقت الحالي بأقل مقدم وهو 66 ألف جنيه وأقل قسط شهري 1499 جنيها، أعلنت الشركة عن طرح سوزوكي التو 2020 بسعر تنافسي.





طرحت السيارة سوزوكي التو 2020 في مصر مؤخرًا بسعر 130 ألف جنيه رغم الإضافات الجديدة التي حصلت عليها لمواجهة المنافسة من موديلات زوتي z100 التي وفرت كماليات عديدة لأول مرة في هذه الفئة مع سعر 120 ألف جنيه.







وقُدمت سوزوكي التو الجديدة بمحرك 3 سلندر 800 سي سي بقوة 47 حصان وعزم دوران 68 نيوتن متر وناقل حركة مانيوال من 5 سرعات وتسارع إلي 100 كم في الساعة في 20 ثانية.

وجاءت قائمة أسعار سوزوكي اليوم في مصر علي النحو التالي:





سوزوكي بيك اب بسعر 135.900 جنيه.

suzuki pickup







سوزوكي فان بسعر 140.000 جنيه.

suzuki van







سوزوكي ديزاير بسعر 209.000 جنيه.

suzuki dzire 2020







سوزوكي ارتيجا بسعر 255.000 جنيه.

suzuki artega







سوزوكي سياز بسعر 280.000 جنيه.

suzuki ciaz





