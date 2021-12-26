أخبار السيارات|أبرز 5 أنواع SUV لعام 2021 بالسوق المصرية وأشهر 5 موديلات هاتشباك في الامارات..أسعار ومواصفات كيا سبورتاج موديل 2022

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فى التالى:

اكتسبت السيارة كيا سبورتاج شهرة واسعة داخل السوق المصري، نسبة إلى العديد من المقومات مثل انتمائها لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، إلى جانب مساحتها الداخلية ذات الطابع العائلي، بالاضافة إلى التجهيزات المطروحة عبر كل فئة من الـ 5 فئات.

تمتلك شركة سوزوكي اليابانية اسطول ضخم من السيارات داخل السوق العالمي والاراضي السعودية، ومنها السيارة القوية "فيتارا" موديل 2022، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية ذات الاستخدامات المتعددة من عائلة الـ SUV.

ارتفعت أسعار السيارة رينو ستيب واي موديل 2022 داخل السوق المصري للسيارت، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 10 الاف جنيه، وتعد هذه النسخة واحدة من الاصدارات التي تجمع بين طابع الهاتشباك ولكن بمفهوم رياضي، مع تقديمها بنسخة واحدة فقط من التجهيزات.

بعد أن ظهرت السيارة سوزوكي التو، نسخة الجيل الجديد، خلال الشهر الماضي من العام الجاري 2021؛ خرجت مازدا اليابانية لتكشف الستار عن نسختها الجديدة، والتي تبدو كالتوأم المتطابق للسيارة ألتو، ولكن مع اطلالة نسخة كارول، والتي قدمت بهذا الاسم في العام 1962 كأول سيارة مدينة، قبل أن يتم إنتاجها في العام 1980.

حققت السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات شعبية كبيرة وسط موديلات 2021، حيث تمتعت السوق المصرية بعدة طرازات مختلفة بين علامات تجارية متعددة، بينما استطاعت تلك الفئة من فرض سيطرة واضحة بسبب العديد من المقاومات، والتي تأتي على الطريقة الخاصة بكل صانع.

تتعدد الطرازات المطروحة داخل السوق الإماراتي لعام 2021، مثل السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، وفئة السيدان الشهيرة، والسيارات الرياضية الخارقة، إضافة إلى طرازات الهاتشباك الشبابية.