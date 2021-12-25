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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوزوكي فيتارا 2022 الجديدة في السعودية .. الأسعار والمواصفات

سوزوكي فيتارا 2022
سوزوكي فيتارا 2022 في السعودية

تمتلك شركة سوزوكي اليابانية اسطول ضخم من السيارات داخل السوق العالمي والاراضي السعودية، ومنها السيارة القوية "فيتارا" موديل 2022، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية ذات الاستخدامات المتعددة من عائلة الـ SUV.

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تضم السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 حزمة من التجهيزات الفنية، بالاضافة إلى عناصر الحماية والامان والتي تتنوع بين برامج دعم قائد المركبة، ومنظومة المكابح عالية الاداء، بالاضافة إلى تقنيات اخرى تتعلق ببرامج الرفاهية والتحكم.

محرك السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022

 

ينتج محرك السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 قوة قدرها 115 حصانا، من محرك 1600 سي سي، مع عزم دوران يبلغ 156 نيوتن/مترن بينما تنتقل السرعة إلى العجلات بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الحركة، تعمل بواسطة تقنية الدفع الكلي.

ومن خلال هذه الامكانيات الفنية تنطلق السيارة من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال وقت زمني يستغرق 13 ثانية فقط، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 5.8 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

التصميم الخارجي وابعاد السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022

 

جاءت السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 بنسبة طول بلغت 4.175 متر، وبعرض 1.775 متر، معه ارتفاع يبلغ 1.610 متر، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 375 لتر، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.500 متر، مدعوم بجنوط رياضية ذات تصميم هندسي مميز.

كما امتلكت السيارة واجهة امامية تحمل اضاءة نهارية تعمل بتقنية LED، مع مرايات جانبية مزودة باشارات ضوئية، م شبمة أمامية من الكروم اللامع، مع عدة لمسات بارزة وغائرة بالتصميم الخارجي، والتي تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع مقابض للابواب من لون السيارة، ومساحات خلفية.

تجهيزات السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 

 

حصلت السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 على فرامل ABS، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني لقوة المكابح، مع نظام الوسائد الهوائية، وخاصية دعم الفرامل BA، بالاضافة إلى حساسات ركن، وكاميرا لسهولة الاصطفاف،و ISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال، مع خاصية التحكم في خوض المرتفعات والمنحدرات، بالاضافة إلى تجهيزات داخلية ايضا تتعلق بشاشة عرض الوسائد، وعجلة القيادة المتعددة الاستخدامات، ومكيف هواء، و4 زجاج كهربائي، وقفل مركزي.

أسعار السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 بالسوق السعودي 

 

الفئة الاولى سوزوكي فيتارا 2022 1.6L GLX 2WD بقيمة قدرها 85.215 ريال.

الفئة الثانية سوزوكي فيتارا 2022 1.6L GLX+ AWD بقيمة قدرها 124.500 ريال.

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