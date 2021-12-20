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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لعشاق الهاتشباك.. سعر ومواصفات سوزوكي بالينو موديل 2022 في الكويت

لعشاق الهاتشباك ..
لعشاق الهاتشباك .. سوزوكي بالينو موديل 2022 في الكويت

أطلقت شركة سوزوكي اليابانية باقة من الاصدارات المتنوعة داخل السوق الكويتي للسيارات، ومنها النسخة بالينو موديل 2022، التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك الشبابية، حيث تضم السيارة باقة من التجهيزات الفنية، إلى جانب عناصر الحماية وبرامج التحكم.

تصميم السيارة سوزوكي بالينو موديل 2022
 

تمتلك السيارة شبكة امامية متوسطة الحجم ذات مقاطع هوائية متعددة باللون الاسود، مع مصابيح حادة واضواء نهارية تعمل بتقنية LED، بالاضافة إلى مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي مدعومة باشارات ضوئية، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.520 متر، و نسبة طول كلي بلغت 3.995 متر، و 1.745 متر للعرض، مع سعة تخزين تقدر بـ 355 لتر.

استهلاك الوقود وتسارع السيارة سوزوكي بالينو موديل 2022

وتصل السرعة القصوى للسيارة سوزوكي بالينو موديل 2022 إلى 170 كيلومتر في الساعة، مع القدرة على الانطلاق من نقطة السكون 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 11.6 ثانية، بينما تقدر نسبة استهلاك السيارة من الوقود نحو 4.4 لتر عندما تخوض مسافات تصل لـ 100 كيلومتر.

محرك السيارة سوزوكي بالينو موديل 2022

تستمد سوزوكي بالينو موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 91 حصانا، وعزم اقصى للدوران 130 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تعمل عبر منظومة الدفع الامامي للعجلات.

أسعار السيارة سوزوكي بالينو موديل 2022 داخل السوق الكويتي

وتقدم سوزوكي بالينو موديل 2022 داخل السوق الكويتي من خلال فئة واحدة مع قيمة سعرية قدرها 3.500 دينار.

سوزوكي بالينو موديل 2022 سوزوكي بالينو موديل 2022 السيارة سوزوكي بالينو موديل 2022

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