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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للعائلة الكويتية.. سوزوكي ارتيجا موديل 2022 |صور

للعائلة الكويتية
للعائلة الكويتية .. سوزوكي ارتيجا موديل 2022

تعتبر النسخة سوزوكي ارتيجا موديل 2022 واحدة من اشهر الاصدارات التي تنتمي إلى فئة السيارات العائلية داخل الاسواق العربية، حيث تضم حزمة من تجهيزات الحماية، بالاضافة إلى برامج دعم قائد المركبة.

محرك السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022

 

تعتمد السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022 على محرك 1500 سي سي 4 سليندر، قادر على انتاج قوة 103 حصان، و 138 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي يعمل عبر منظومة الدفع الامامي للعجلات، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 5.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

تسارع السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022

 

تصل السرعة القصوى للسيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022 إلى 170 كيلومتر في الساعة، ومن خلال الامكانيات الفنية تستطيع أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 13.5 ثانية.

تصميم السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022

 

تحتوي السيارة على شبكة أمامية لامعة، مع مصابيح أمامية حادة المظهر، ومصابيح ضباب دائرية الشكل على جانبي الصادم الامامي، بالاضافة إلى مرايات جانبية ذات اشارات ضوئية، مع جنوط رياضية ترتكز داخل قاعدة عجلات بطول 2.740 متر، مع نسبة طول بلغت 4.265 متر، و 1.695 متر للعرض، و 1.685 متر للارتفاع.

تجهيزات السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022

 

تضم السيارة مكيف هواء، ونوافذ كهربائية، وقفل مركزي، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة لعرض المعلومات، بالاضافة إلى نظام صوتي وترفيهي، علاوة على منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD.

أسعار السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022 في الكويت 

 

وتقدم السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022 داخل السوق الكويتي عبر فئة واحدة من التجهيزات وبقيمة قدرها 4.050 دينار.

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