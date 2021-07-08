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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على سعر سيارة سوزوكي إسبريسو 2021 في مصر

سوزوكي اسبريسو 2021
سوزوكي اسبريسو 2021

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية اليابانية في مصر سوزوكي ، عن طرح طراز إسبريسو موديل 2021 التى تنتمى لفئة السيارات الرياضية صغيرة الحجم الجديد ، في أواخر العام الماضي 2020 ، ومنذ ذلك الوقت وتشهد السيارة اقبال شديد من قبل المواطنين، بسبب انخفاض سعرها واقتصاديها العالية .

ابعاد سوزوكي اسبريسو 2021

وتستمد السيارات سوزوكي إسبريسو موديل 2021 ، في مصر قوتها من محرك ثلاثي الأسطوانات، سعته 1000 سي سي، يولد قوة قدرها 67 حصان ، وعزم أقصى للدوران 90 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات .

 

قوة سوزوكي اسبريسو 2021

و تعتمد السيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2021 على منظومة الجر الأمامي، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 14.3 ثانية، على أن تصل سرعتها القصوى إلى 150 كم.

 

وتأتى السيارات سوزوكي إسبريسو موديل 2021 الجديدة بأبعاد خارجية ، تصل 3565 مم للطول و1520 مم للعرض و1564 مم للارتفاع ، و بسعة خزان الوقود 27 لتر ، أما عن سعة الشنطة الخلفية فتأتى بسعة 239 لتر .

تجهيزات سوزوكي اسبريسو 2021

كما تأتى السيارات سوزوكي إسبريسو موديل 2021 الجديدة ، بتجهيزات داخلية وخارجية وكماليات ، أهمها  نظام مانع إدارة المحرك، و جنوط 14 بوصة، وحساسات ركن خلفية ومكيف هواء يدوى، وزجاج كهرباء أمامي ، مصابيح أمامية بإضاءة الهالوجين .

 

بالإضافة الى لوحة عدادات رقمية، إضافة إلى أنها دعمت بقفل أمان للأبواب الخلفية، ومرايات جانبية يدوية الضبط، إمكانية طي المقاعد الخلفية، وباور سترينج، وسنتر لوك ، كما تم تزويد السيارة بنظام ترفيهي يضم نظام صوتي مكون من عدد 2 مكبرات صوتية مع مخرج كهرباء 12 فولت .

 

أمان سوزوكي اسبريسو 2021

وتضم السيارات سوزوكي إسبريسو موديل 2021 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان ، ومنها عدد 2 وسائد هوائية أماميه للسائق والراكب الأمامي، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS .

سعر سوزوكي اسبريسو 2021

أما عن سعر السيارة السيارات سوزوكي إسبريسو موديل 2021 في مصر ، حيث انها تأتى بفئة واحدة مانيوال فول اوبشن بسعر يصل الى 146,900 جنيه . 

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