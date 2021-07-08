تعرف على سعر سيارة سوزوكي إسبريسو 2021 في مصر

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية اليابانية في مصر سوزوكي ، عن طرح طراز إسبريسو موديل 2021 التى تنتمى لفئة السيارات الرياضية صغيرة الحجم الجديد ، في أواخر العام الماضي 2020 ، ومنذ ذلك الوقت وتشهد السيارة اقبال شديد من قبل المواطنين، بسبب انخفاض سعرها واقتصاديها العالية .

ابعاد سوزوكي اسبريسو 2021

وتستمد السيارات سوزوكي إسبريسو موديل 2021 ، في مصر قوتها من محرك ثلاثي الأسطوانات، سعته 1000 سي سي، يولد قوة قدرها 67 حصان ، وعزم أقصى للدوران 90 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات .

قوة سوزوكي اسبريسو 2021

و تعتمد السيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2021 على منظومة الجر الأمامي، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 14.3 ثانية، على أن تصل سرعتها القصوى إلى 150 كم.

وتأتى السيارات سوزوكي إسبريسو موديل 2021 الجديدة بأبعاد خارجية ، تصل 3565 مم للطول و1520 مم للعرض و1564 مم للارتفاع ، و بسعة خزان الوقود 27 لتر ، أما عن سعة الشنطة الخلفية فتأتى بسعة 239 لتر .

تجهيزات سوزوكي اسبريسو 2021

كما تأتى السيارات سوزوكي إسبريسو موديل 2021 الجديدة ، بتجهيزات داخلية وخارجية وكماليات ، أهمها نظام مانع إدارة المحرك، و جنوط 14 بوصة، وحساسات ركن خلفية ومكيف هواء يدوى، وزجاج كهرباء أمامي ، مصابيح أمامية بإضاءة الهالوجين .

بالإضافة الى لوحة عدادات رقمية، إضافة إلى أنها دعمت بقفل أمان للأبواب الخلفية، ومرايات جانبية يدوية الضبط، إمكانية طي المقاعد الخلفية، وباور سترينج، وسنتر لوك ، كما تم تزويد السيارة بنظام ترفيهي يضم نظام صوتي مكون من عدد 2 مكبرات صوتية مع مخرج كهرباء 12 فولت .

أمان سوزوكي اسبريسو 2021

وتضم السيارات سوزوكي إسبريسو موديل 2021 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان ، ومنها عدد 2 وسائد هوائية أماميه للسائق والراكب الأمامي، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS .

سعر سوزوكي اسبريسو 2021

أما عن سعر السيارة السيارات سوزوكي إسبريسو موديل 2021 في مصر ، حيث انها تأتى بفئة واحدة مانيوال فول اوبشن بسعر يصل الى 146,900 جنيه .