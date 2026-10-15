بعد أيام من زيارة «الشرع».. وزير الخارجية السوري يصل السعودية

وصل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، اليوم الخميس، إلى العاصمة السعودية الرياض، على رأس وفد رسمي، في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن الزيارة تأتي في إطار تطوير العلاقات المشتركة بين دمشق والرياض، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وتأتي الزيارة بعد أيام من زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الرياض، حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية إلى دعم الاستقرار في المنطقة.