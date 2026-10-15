القبض على أدمن صفحة لبيع الأسلحة البيضاء بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص لقيامة بإدارة صفحة لبيع الأسلحة البيضاء .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بالقاهرة بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الأسلحة البيضاء بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وضبط بحوزته

(22 قطعة سلاح أبيض - الأدوات والخامات المستخدمة فى تصنيع الأسلحة البيضاء - هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته أقر بتصنيعه الأسلحة البيضاء بورشة خاصة به كائنة بمحل سكنه وإدارته للصفحة المشار إليها للترويج لبيعها والتربح من عائد ذلك.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





