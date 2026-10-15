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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مؤشرا البحرين العام والإسلامي يغلقان على انخفاض

مؤشرا البحرين
مؤشرا البحرين
أ ش أ

أغلق مؤشر البحرين العام، اليوم، عند مستوى 1,876.01 بانخفاض قدره 3.77 نقطة عن معدل الإقفال السابق؛ وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المال، وقطاع المواد الأساسية، وقطاع العقارات، وقطاع تقنية المعلومات.

في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 872.96 بانخفاض قدره 3.59 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليونًا و760 ألفًا و464 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 608 آلاف و271 دينارًا بحرينيًا؛ تم تنفيذها من خلال 90 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال؛ حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 75.18% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

مؤشر البحرين معدل الإقفال قطاع المال

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