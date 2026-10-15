مؤشرا البحرين العام والإسلامي يغلقان على انخفاض

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أغلق مؤشر البحرين العام، اليوم، عند مستوى 1,876.01 بانخفاض قدره 3.77 نقطة عن معدل الإقفال السابق؛ وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المال، وقطاع المواد الأساسية، وقطاع العقارات، وقطاع تقنية المعلومات.

في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 872.96 بانخفاض قدره 3.59 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليونًا و760 ألفًا و464 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 608 آلاف و271 دينارًا بحرينيًا؛ تم تنفيذها من خلال 90 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال؛ حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 75.18% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.