فلسطين تطالب مجلس الأمن بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتوحيد غزة والضفة تحت سلطة واحدة

دعا نائب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة ماجد بامية، اليوم الخميس، إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية واحدة، مؤكداً أن الوصول إلى سلام دائم يتطلب قيام دولتين تتمتعان بالسيادة والمساواة في الحقوق والواجبات.

وقال بامية، خلال المناظرة الفصلية المفتوحة لمجلس الأمن بشأن "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، إن المجتمع الدولي أدان بصورة واضحة هجمات السابع من أكتوبر 2023 التي نفذتها حركة "حماس" وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى، وطالب بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وأضاف أن الفلسطينيين، في المقابل، لم يُمنحوا الحق نفسه في استخدام القوة عقب مقتل مدنيين فلسطينيين، متسائلاً عن كيفية تبرير العمل العسكري الإسرائيلي في الوقت الذي يُطلب فيه من الفلسطينيين وحدهم التخلي عن العنف.

واتهم بامية إسرائيل بقتل الفلسطينيين بصورة عشوائية على نطاق واسع منذ السابع من أكتوبر، وقال إن من بين القتلى 22 ألف طفل فلسطيني، كما أشار إلى مقتل أكثر من ألف فلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقال المندوب الفلسطيني إن وقف إطلاق النار في غزة لم يضع حداً لسقوط الضحايا، مشيراً إلى مقتل نحو 1400 فلسطيني منذ دخوله حيز التنفيذ، وأضاف أن طفلاً فلسطينياً لا يزال يُقتل كل يوم. وأكد أن التوصل إلى وقف إطلاق النار ما كان ليحدث، حسب قوله، لولا دور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واتهم بامية إسرائيل بعرقلة عمل "مجلس السلام" والسعي إلى ما وصفه بـ "تصفية فلسطين"، داعياً إلى إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية على أساس "حكومة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد".

وشدد على أن الخيارات أمام الفلسطينيين والإسرائيليين تتمثل إما في قيام دولتين ذاتي سيادة تعيشان على أساس المساواة وتتشاركان الأمن والازدهار، أو استمرار الصراع، مؤكداً أن "الاحتلال يجب أن ينتهي" وأن العملية السياسية ينبغي أن تفضي إلى تسوية دائمة وليست ترتيبات انتقالية أو مؤقتة.