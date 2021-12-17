سعر ومواصفات دراجة سوزوكي كاتانا موديل 2021 | صور

يعشق الكثيرون من الشباب الدراجات النارية الخارقة، لما توفره من سرعة قصوي تجعلهم ينطلقوا على الطرق بأفضل أداء ممكن، خاصةً السوق السعودي للدراجات النارية الذى يوفر عدد كبير من الإصدارات لمحبي السرعة، ومن بينها دراجة سوزوكي اليابانية الشهيرة "كاتانا" موديل 2021.

تستمد دراجة سوزوكي كاتانا موديل 2021 قوتها من محرك 999 سي سي ، ينتج قوة 150 حصان، ولديها 3 أنماط للتحكم بالجر وتهيئة ناقل الحركة في الطرقات الوعرة وغير الممهدة، مكابح بريمبو ABS ، وعجلات بقياس 17 بوصة، وتبلغ السرعة القصوى 260 كم/س، مع ناقل من 6 سرعات.

جاءت دراجة سوزوكي كاتانا موديل 2021 بلوحة قيادة مع شاشة LCD، مع مصابيح LED أمامية وخلفية والإشارات الجانبية، في حين أن الشوكة تنضبط تلقائيا لامتصاص الصدمات، مما يجعلها دراجة حديثة ومتطورة وآمنة للغاية بجانب تقديمها مستوى راحة عالي.

دعمت دراجة سوزوكي كاتانا موديل 2021 بمجموعة من أدوات القياس عن بعد Data Analyzer، مع وحدة GPS، وبها نظام تعليق Öhlins الإلكتروني، فرامل Brembo، وعادم من نوع Akrapovič مصنوع بالتيتانيو.

يبلغ سعر دراجة سوزوكي كاتانا موديل 2021 في السوق السعودي بـ 45 ألف ريال.