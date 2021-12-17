أسعار ومواصفات سوزوكي فيتار موديل 2022 في مصر .. صور

تنتمي النسخة سوزوكي فيتار موديل 2022 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، والتي تقدم داخل السوق المصري للسيارات عبر فئتين من التجهيزات وهم ONE TONE والنسخة الاعلى تجهيزًا وهي TWO TONE.

مواصفات السيارة سوزوكي فيتار موديل 2022

تضم السيارة سوزوكي فيتار موديل 2022 حزمة من تجهيزات الحماية والامان ومنها، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وخاصية الثبات الالكتروني ESP، بالاضافة لنظام متابعة ضغط الهواء بالاطارات، ومساعدة السيارة على تجاوز المرتفعات.

كما تحتوي السيارة على حساسات ركن، وكاميرا خلفية، بالاضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 7 بوصة تدعم التطبيقات الحديثة، ومثبت سرعة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف والتحكم، مع نظام صوتي وترفيهي من 6 بمكبرات صوتية، وفتحة سقف بانوراما للفئة عالية التجهيز، ومرايات جانبية كهربائية.

بينما ترتكز سوزوكي فيتار موديل 2022 على جنوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة، مع طول كلي يقدر بـ 4175 مم، و 1775 مم للعرض، ويصل ارتفاع السيارة لـ 1610 مم، كما تضم مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 375 لتر، إلى جانب واجهة امامية تضم مصابيح تعمل بتقنية LED نهارية، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية.

وزودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج 120 حصانا، وعزم اقصى للدوران 155 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء.

أسعار السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 داخل السوق المصري

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل 2022 ONE TONE محرك 1600 سي سي بسعر 360 الف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2022 TWO TONE محرك 1600 سي سي بسعر 367 الف جنيه.