عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ومواصفات سوزوكي فيتار موديل 2022 في مصر .. صور

اسعار ومواصفات سوزوكي
اسعار ومواصفات سوزوكي فيتار موديل 2022 في مصر

تنتمي النسخة سوزوكي فيتار موديل 2022 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، والتي تقدم داخل السوق المصري للسيارات عبر فئتين من التجهيزات وهم ONE TONE والنسخة الاعلى تجهيزًا وهي TWO TONE.

مواصفات السيارة سوزوكي فيتار موديل 2022

 

تضم السيارة سوزوكي فيتار موديل 2022 حزمة من تجهيزات الحماية والامان ومنها، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وخاصية الثبات الالكتروني ESP، بالاضافة لنظام متابعة ضغط الهواء بالاطارات، ومساعدة السيارة على تجاوز المرتفعات.

كما تحتوي السيارة على حساسات ركن، وكاميرا خلفية، بالاضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 7 بوصة تدعم التطبيقات الحديثة، ومثبت سرعة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف والتحكم، مع نظام صوتي وترفيهي من 6 بمكبرات صوتية، وفتحة سقف بانوراما للفئة عالية التجهيز، ومرايات جانبية كهربائية.

بينما ترتكز سوزوكي فيتار موديل 2022 على جنوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة، مع طول كلي يقدر بـ 4175 مم، و 1775 مم للعرض، ويصل ارتفاع السيارة لـ 1610 مم، كما تضم مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 375 لتر، إلى جانب واجهة امامية تضم مصابيح تعمل بتقنية LED نهارية، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية.

وزودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج 120 حصانا، وعزم اقصى للدوران 155 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء.

 

أسعار السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 داخل السوق المصري 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل 2022 ONE TONE محرك 1600 سي سي بسعر 360 الف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2022 TWO TONE محرك 1600 سي سي بسعر 367 الف جنيه.

سوزوكي فيتار موديل 2022 سوزوكي فيتار موديل 2022 السيارة سوزوكي فيتار موديل 2022 أسعار السيارة سوزوكي فيتارا

ترشيحاتنا

هل تجميد البويضات حرام؟.. وكيل الأوقاف السابق يجيب

الخطوط التونسية تستأنف رحلاتها الجوية إلى مطار القاهرة.. غدا

كيف نتاجر مع الله في زيادة العمر .. فيديو

جماهير الأهلي تستقبل الفريق بمطار الدوحة استعدادا للرجاء المغربي

"فايزر" تعلن مفاجأة صادمة: وباء كورونا باق حتى عام 2024

أرباح السهم 3000 جنيه.. محافظ البحيرة يكشف تفاصيل مشروع البط المسكوفى لدعم السيدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف ترابية وصقيع.. تحذير جديد من الأرصاد حول طقس الساعات القادمة

تصل حد الصقيع.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار على هذه المحافظات خلال ساعات

الرقيق الأبيض..أشهر قضية دعارة في الوسط الفني انتهت بغموض قتل فنانة شهيرة|نوستالجيا

صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة .. تعرف على الموعد

نوة الفيضة الصغرى.. أمطار غزيرة تضرب الاسكندرية

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

"عمور" نجم الجزائر السابق: فوجئت بما فعله منتخب مصر أمام تونس .. ولا أتخيل مونديال 2022 بدون صلاح |حوار

تصل للسجن المؤبد.. تعرف على عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كسرت نفسي.. لماذا قتل الكهربائي عجوز إمبابة بعد ممارسة الفجور معه؟

شاهد... نيكول سابا تتألق في أضخم سهرات القاهرة الجديدة قبيل رأس السنة

دمار هائل بسبب إعصار راي بالفلبين .. وتشريد عشرات الآلاف |شاهد

كواليس أقوى حفلات تامر حسني بالمنارة.. لافتات بمطالب خاصة.. والرد على هواتف المعجبين| صور

فيديو

تبنيتها فنيا.. زوج فاطمة عيد: "كنت جنبها لحد ما وقفت على رجليها"

غسلت أطباق ونمت في المطبخ .. الجانب المؤلم في حياة ظافر العابدين

"سنتين نحب بعض"| أول لقاء بين فاطمة عيد وزوجها بقسم الشرطة

ما عملتش حاجة خارجة| فاطمة عيد: لم يعترضني أحد والأغاني يتوارثها الأجداد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ