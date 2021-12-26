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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شقيقة سوزوكي ألتو.. مازدا كارول تتألق من جديد |صور

شقيقة سوزوكي التو
شقيقة سوزوكي التو .. مازدا كارول تتألق من جديد

بعد أن ظهرت السيارة سوزوكي التو، نسخة الجيل الجديد، خلال الشهر الماضي من العام الجاري 2021؛ خرجت مازدا اليابانية لتكشف الستار عن نسختها الجديدة، والتي تبدو كالتوأم المتطابق للسيارة ألتو، ولكن مع اطلالة نسخة كارول، والتي قدمت بهذا الاسم في العام 1962 كأول سيارة مدينة، قبل أن يتم إنتاجها في العام 1980.

تجهيزات السيارة مازدا كارول شبيهة سوزوكي التو 

 

تأتي السيارة مازدا كارول بثلاثة بفئات من التجهيزات وهم GL  و GS، والنسخة الثالثة GX، حيث تعتمد السيارة على محرك 3 سلندر سعة 660 سم مكعب، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 48 حصانا، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي طراز CVT، يعمل عبر تقنية الدفع الأمامي او للـ 4 عجلات.

بينما تقدم السيارة بقدرات هجينة تعمل على دعم السيارة بـ 2.5 حصانا، من خلال نظام تشغيل ISG، بالاضافة إلى حزمة بطارية ليثيوم ايون، وتأتي السيارة بمعدل استهلاك للوقود اقتصادي للغاية، حيث بلغت نسبة استهلاكها للوقود بقيمة قدرها 3.61 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة.

أما عن تجهيزات السيارة مازدا كارول فجاءت من الخارج بمصابيح LED، بينما ترتكز على جنوط معدنية يبلغ قياسها 14 بوصة، مع مفهوم رباعي الابواب، وتصميم امامي متعدد الفتحات الهوائية، إلى جانب خصائص السلامة مثل نظام التحذير عند مغادرة المسار، وكامير مزدوجة، وخاصية دعم المكابح، بالاضافة إلى 6 وسائد هوائية، وحساسات حركة.

ويذكر أن السيارة مازدا ستتوافر داخل السوق الياباني بقيمة سعرية تتراوح بين 8732 دولار و 11396 دولار امريكي، وذلك مع منتصف يناير من العام 2022.

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