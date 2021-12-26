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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بإضافة فئة جديدة.. سعر ومواصفات رينو كادجار 2022 الجديدة

السيارة كادجار موديل
السيارة كادجار موديل 2022

أعلن وكيل شركة رينو  الفرنسية عن طرح الموديل الجديد 2022، من السيارة طراز كادجار، داخل السوق المصرية للسيارات، بإضافة فئة جديدة أعلى فى المواصفات والأسعار.

وأوضح وكيل رينو أن السيارة كادجار موديل 2022، جاءت بزيادة سعرية تقدر بـ 10 آلاف جنيه.

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة رينو كادجار موديل 2022، بطول السيارة 4.4 متر وعرضها 1.8 متر والارتفاع 1.6 متر مع قاعدة عجلات بطول 2.6 متر.

وتستمد السيارة رينو كادجار موديل 2022 قوتها من محرك 4 سلندر 1200 سي سي تيربو بقوة 130 حصانا وعزم دوران 205 نيوتن متر، ويتواجد ناقل حركة أوتوماتيك 7 سرعات دبل كلتش . ويمكن للسيارة التسارع إلى 100 كم في أكثر من 10 ثوانٍ. 

وتمت إضافة الفئة انتنس الجديدة لقائمة كادجار 2022، حيث حصلت على مواصفات إضافية منفردة عن الفئات الأقل تشمل عجلات 18 بوصة وسقف بانوراما وإضاءة ليد أمامية وكشافات شبورة ليد في الأمام وتكييف في الخلف وكاميرا خلفية مع حساسات للركن في الأمام ورصد البقع العمياء وركن السيارة بصورة آلية. 

أما عن أسعار رينو كادجار موديل 2022: 

- فئة EX1 Vision  بسعر 399 ألف جنيه بدلاً من 389 ألف جنيه. 

- فئة EX2 Dynamic  بسعر 439 ألف جنيه بدلاً من 429 ألف جنيه.

- فئة EX3 Intense  بسعر 449 ألف جنيه بدلاً من 439 ألف جنيه.

- فئة EX3 Signature  بسعر 459 ألف جنيه بدلاً من 449 ألف جنيه. 

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