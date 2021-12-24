بحضور أكثر من 3000 مشاهد.. انطلاق فعاليات عرض Masters of Dirt بالبحر الأحمر

انطلقت أمس الخميس، فعاليات عروض "Masters of Dirt" أقوى عرض موتوركروس للسيارات والدراجات النارية الاستعراضية الحرة ، بمكادي بالبحر الأحمر لأول مرة في مصر وشمال افريقيا، والتي ستستمر حتى يوم الجمعة 24 ديسمبر الجاري.

يُقام عرض Masters of Dirt تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحافظة البحر الأحمر، ونادي السيارات والرحلات المصري، بالتعاون مع شركة JWT Experience الرائدة في تنظيم الفعاليات الرياضية، بحضور أكثر من 3000 مشاهد .

كما تمت دعوة الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية والتعاون لاستقبال مجموعة من ذوي الهمم يصحبهم المهندسة أمل مبدى، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، فضلاً عن المشرفين لحضور عرض Masters of Dirt مع اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتوفير الراحة لهم، وذلك في إطار مبادرة "قادرون باختلاف".

من ناحيته، أكد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، أن إستضافة مصر لعرض استعراضي قوي وكبير وهو "ماسترز أوف ديرت" “Masters of Dirt” ، موتوركروس للسيارات والدراجات النارية الاستعراضية الحرة، وهو عرض استعراضي عالمي يقام لأول مرة في العالم بعد جائحة كورونا، يعد شهادة نجاح لجهود الدولة المصرية ونجاحها في استضافة مختلف الفعاليات العالمية على أرضها، لافتاً إلى أن إقامة هذا العرض العالمي في مدينة مكادي هايتس يبرهن على أننا نجحنا في استعادة مدينة الغردقة لمكانتها على الخريطة العالمية، خاصةً وأننا قمنا باستضافة العديد من الفعاليات العالمية الكبرى خلال العامين الماضيين، كان آخرها بطولة الرجل الحديدى العالمية، في نوفمبر الماضي، ونظمتها مؤسسة "ايرون مان" العالمية، وكانت تحت رعاية المحافظة وزارة الشباب والرياضة، وتعد واحدة من أقوى البطولات العالمية فى مجال رياضات السباحة والدراجات والركض.

أشار محافظ البحر الأحمر إلى أن هناك دعم كبير من القيادة السياسية والحكومة متمثلة في وزارة الشباب والرياضة لإقامة الفعاليات الرياضية الكبرى في مختلف المحافظات بصفة عامة، وفي مدينة الغردقة بصفة خاصة للعمل على تنشيط السياحة، واستغلال المناخ الصحي الآمن بمحافظة البحر الأحمر ليستمتع به الضيوف من مختلف أنحاء العالم، مؤكداً أن الدولة تنفذ جميع الفعاليات باحترافية وتطبق كافة الإجراءات الاحترازية لحماية جميع الوفود الأجنبية وللحفاظ على أمنهم وسلامتهم، متمنياً أن تخرج الفعالية بالشكل اللائق بجمهورية مصر العربية.

وأعرب تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدينة مكادي هايتس عن سعادته باستضافة هذا الحدث العالمي. وقال: "اليوم نشهد انطلاق هذا العرض العالمي لأول مرة في شمال افريقيا على أرض مصرية في مدينة مكادي هايتس – التي تعد واجهة مشرفة لمحافظة البحر الأحمر في تنظيم الفعاليات الرياضية والترفيهية والفنية"، مشيداً بالتعاون الوثيق مع جميع الجهات المعنية ليخرج العرض بصور تليق بمكانة مصر العالمية، مما يعني المساهمة في تعزيز مختلف أنواع السياحة تماشيا مع جهود الدولة المصرية. كما أعرب دويدار عن سعادته لاستضافة شباب وشابات من ذوي الهمم كمساهمة فعالة من القطاع الخاص لتفعيل الجهود الوطنية لتحقيق دمج كامل بما يؤكد شعورهم بالمساواة والمواطنة.

وأضاف: “جاء اختيار مدينة مكادي هايتس كواجهة مثالية لاستضافة هذا العرض العالمي، ليلقي الضوء على ما تتمتع به المدن المصرية من امكانيات وقدرات هائلة، بما يساهم في رسم صورة ذهنية إيجابية عن مصر وما تمتلكه من مقومات ومقاصد سياحية متنوعة. وتتميز مدينة مكادي هايتس بتصميماتها الإبداعية المبتكرة، ، بما يضفي لمسة سحرية خاصة بالمدينة المتفردة التي نجحت في استضافة العديد من الفعاليات المهمة."

وقال جورج فيشتر، الرئيس التنفيذي ل Masters of Dirt : "أشعر انا وجميع اعضاء الفريق بالسعادة لزيارتنا مصر لأول مرة، هذا البلد صاحب التاريخ العريق، الذي نفخر بكونه أول منصة لانطلاق عروض Masters of Dirt في شمال افريقيا، ونتمنى أن ينال العرض اعجاب جميع المشاهدين سواء في مكان العرض أو عبر وسائل الاعلام. ونحن واثقون أن هذا العرض سيحقق نجاحاً كبيراً .

الجدير بالذكر، أن عرض Masters of Dirt يتضمن عرضين أحدهما يوم الخميس، والآخر يوم الجمعة. وتمت إقامته من قبل في أكثر من 20 دولة بمجمل 250 عرضاً بإجمالي 1.1 مليون مشاهدة مباشرة.