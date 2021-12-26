أرخص 5 سيارات سيدان خلال 2021 فى مصر

اعلن العديد من وكلاء شركات السيارات العالمية ، داخل السوق المحلى المصرى ، خلال عام 2021 ، الكشف عن طرازات مختلفة من سياراتها الشهيرة ، والتى اختلفت ما بين السيدان والهاتشباك والـ" SUV" ، والتى لاقت رواجا كبيرا داخل السوق المصرى .

ولكن هناك عدد من السيارات داخل السوق المصرى ، كان لها الحظ الاوفر فى نسب المبيعات بسبب رخص سعرها ، بالاضافة الى كونها من السيارات السيدان معشوقة الشعب المصرى .

وخلال السطور التالية نتعرف على ارخص 5 سيارات سيدان تم طرحهم خلال عام 2021 :

1- لادا جرانتا

تضم السيارة خيارين من المحركات ، اولهما محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 87 حصان ، وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات مانيوال .

اما المحرك سعة 1600 سي سي، يعطي قوة 98 حصان ، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل حركة رباعي السرعات أتوماتيك .

و تعتمد السيارة على منظومة الجرّ الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.4 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما عن سعر لادا جرانتا

- مانيوال / FULL OPTION 2021 بسعر 153,000 جنيه .

- اتوماتيك / FULL OPTIONS 2021 بسعر 176,000 جنيه.

2- بروتون ساجا

تستمد السيارة قوتها من محرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1300 سي سي، يولد قوة 95 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 120 نيوتن متر.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من والوقود 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما عن سعر السيارة بروتون ساجا

- مانيوال / STANDARD 2021 بسعر 166,900 جنيه .

- اتوماتيك / STANDARD 2021 بسعر 188,900 جنيه .

- اتوماتيك / PREMIUM 2021 بسعر 205,000 جنيه .

3- سوزوكى سويفت ديزاير

وتاتى السيارة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، يولد قوة 85 “حصان” وعزم أقصى للدوران 113 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات “أتوماتيك”.

تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى التى يمكنها من التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/سعة، فى مدة زمنية 12.9 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما عن اسعر سوزوكى سويفت ديزاير

- مانيوال 2021 بسعر 171,900 جنيه .

- اتوماتيك / HIGHLINE 2021 بسعر 206,500 جنيه .

- اتوماتيك / TOP LINE 2021 بسعر 214,500 جنيه .

4- بى واى دى F3

تاتى السيارة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 108 حصان ، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات مانيوال .

و تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.1 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من والوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما عن سعر بى واى دى F3 ، مانيوال موديل 2021 تاتى بسعر 174,000 جنيه

5- شيرى اريزو 5

تستمد السيارة قونها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات.

تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة تستغرق 11.5 ثانية ، و يبلغ معدل متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما عن سعر شيرى اريزو 5

- مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 2021 بسعر 176,900 جنيه .

- AT/ BASELINE 2021 بسعر 194,900 جنيه .

- AT / BASELINE LEATHER 2021 بسعر 195,900 جنيه .

- اتوماتيك / هاى لاين 2021 بسعر 209,900 جنيه .