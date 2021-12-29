جمال رائف: مشروعات التنمية الحالية بالصعيد كلفت الدولة 1.7 تريليون

قال الكاتب الصحفي، جمال رائف، إن أسبوع افتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالصعيد يعتبر أسبوع ثرى ومن أيام الوطن المشهودة، مشيرا إلى أن هذا الأسبوع كانت لرصد وحصاد لعمل دؤوب لفترة مقدارها سبع سنوات.

وأضاف جمال رائف، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن ما رأيناه بالصعيد كان نتاج جهد كبير خلال السنوات الماضية، موضحا أن تلك التنمية تكلفت بفاتورة كبيرة جدا قدرت ب1.7 تريليون لتلك التنمية والعمران والمنشآت.

وتابع أنه على مدار عقود عانت الصعيد من تهميش، وبالتالي كان التنمية هناك صعبة للغاية، نتيجة الفقر والجهل والمرض وعدم وجود تنمية، لافتا إلى أن الدولة كانت تعالج تلك الأثار فى الماضي، وفى نفس الوقت كانت تؤسس للمستقبل.

وأشار إلى أن هناك رؤية عامة للدولة للدخول إلى تنمية الصعيد، متابعا أن هناك ثلاث محاور رئيسية فيما يتعلق بالبنية التحتية، والثاني هو بناء الإنسان، والأخير هو البناء الاقتصادي والتنمية الإقتصادية.