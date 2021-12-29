مساعد وزير الإسكان لـ صدى البلد: تنفيذ وحدات سكنية للعروسين فى المدن الجديدة

أكد الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، أنه يتم حالياً عمل دراسة لتحديد المواقع المقرر تنفيذ الوحدات السكنية المفروشة للشباب فيها، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس، الثلاثاء، خلال افتتاحات مشروعات بمدينة أسوان الجديدة، توجيهات بتنفيذ 100 ألف وحدة للشباب جاهزة للسكن قائلاً: "هقول للعريس والعروسة تعالوا بشنطة هدومكم".

وقال مساعد وزير الإسكان، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن التوجيهات جديدة وجار الآن دراسة وتحديد المناطق المتاحة لتنفيذ الوحدات السكنية الجاهزة للشباب وفقاً لطبيعة المناطق، خاصة أن بعض المناطق فى الريف يفضل أهاليها نظام التمليك وليس الإيجار.

وأضاف أنه فى الغالب سيتم تنفيذ تلك الوحدات فى المدن الجديدة وعواصم المدن خاصة، كما أشار إلى أنه سيتم طرح العديد من الوحدات السكنية لمحدودى الدخل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الفترة المقبلة سكن لكل المصريين في العديد من المدن الجديدة المختلفة، مؤكداً أن وزارة الإسكان تحرص على طرح العديد من الوحدات السكنية لمحدودى الدخل كل 6 أشهر.

وأوضح أنه من المنتظر طرح الشهر المقبل وحدات سكنية متميزة وفوق متوسط، كما أنه سيتم طرح وحدات سكنية لمحدودى الدخل فى الإعلان الذى يليه.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إنشاء 100 ألف شقة إيجار مفروشة للمقبلين على الزواج.