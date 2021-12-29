عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مساعد وزير الإسكان لـ صدى البلد: تنفيذ وحدات سكنية للعروسين فى المدن الجديدة

أرشيفية
أرشيفية

أكد الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، أنه يتم حالياً عمل دراسة لتحديد المواقع المقرر تنفيذ الوحدات السكنية المفروشة للشباب فيها، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس، الثلاثاء، خلال افتتاحات مشروعات بمدينة أسوان الجديدة، توجيهات بتنفيذ 100 ألف وحدة للشباب جاهزة للسكن قائلاً: "هقول للعريس والعروسة تعالوا بشنطة هدومكم".

إزالة التعديات على 10 آلاف متر أرض مخصصة لدار أيتام في مدينة 6 أكتوبر

التعاون الدولي 2021.. جهود دعم بيئة ريادة الأعمال والابتكار والشركات الناشئة

وقال مساعد وزير الإسكان، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن التوجيهات جديدة وجار الآن دراسة وتحديد المناطق المتاحة لتنفيذ الوحدات السكنية الجاهزة للشباب وفقاً لطبيعة المناطق، خاصة أن بعض المناطق فى الريف يفضل أهاليها نظام التمليك وليس الإيجار.

وأضاف أنه فى الغالب سيتم تنفيذ تلك الوحدات فى المدن الجديدة وعواصم المدن خاصة، كما أشار إلى أنه سيتم طرح العديد من الوحدات السكنية لمحدودى الدخل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الفترة المقبلة سكن لكل المصريين في العديد من المدن الجديدة المختلفة، مؤكداً أن وزارة الإسكان تحرص على طرح العديد من الوحدات السكنية لمحدودى الدخل كل 6 أشهر.

وأوضح أنه من المنتظر طرح الشهر المقبل وحدات سكنية متميزة وفوق متوسط، كما أنه سيتم طرح وحدات سكنية لمحدودى الدخل فى الإعلان الذى يليه.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إنشاء 100 ألف شقة إيجار مفروشة للمقبلين على الزواج.

الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الإسكان عبدالفتاح السيسي وحدات سكنية أسوان الجديدة سكن لكل المصريين

ترشيحاتنا

توقف العمل بالقسم القنصلي لسفارة مصر في بيروت 3 أيام

مصادر بسموحة: وكيل لاعبين وراء شائعة مبادلة كهربا مع حسين فيصل.. تفاصيل

ردود فعل متباينة على لقاء أبو مازن وغانتس بالتزامن مع ذكرى الثورة الفلسطينية

مستشار الرئيس للصحة: تطبيق التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات.. تفاصيل

ثلوج في الإسكندرية مجددا.. الأرصاد: أمطار متوسطة على القاهرة الجمعة

مش قادر أصرف عليهم.. ننشر اعترافات قاتل زوجته وأولاده الثلاثة ببني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هذا الدواء فيه سم قاتل.. الصيادلة توجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين |فيديو

خلاف حاد داخل منتخب مصر بسبب أفشة وشريف ورمضان صبحي

زلزال يضرب القاهرة الكبرى بقوة 5.9 ريختر

ضبط شخص بمحطة سكك حديد سوهاج وبحوزته 4 تماثيل أثرية

أمطار غزيرة وبرودة شديدة وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس غدا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 - 12 - 2021

خانوا الأمانة .. القصة الكاملة لـ أزمة عقود شيكابالا في الزمالك

خطأ شائع يبطل المسح على الشراب عند الوضوء .. الإفتاء تحذر منه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلوى عثمان فى حوار لـ صدى البلد :حسيت أنى أول مرة أمثل فى منورة بأهلها.. وشعرت بالخضة مع يسري نصرالله.. وتلقيبى بـ رمز النكد فى مدينة الإنتاج دليل على نجاحى

مواجهات نارية تنتظره.. الأهلي يصطدم بصن داونز والمريخ والهلال يتوعدان

حكاية السهرة| العندليب وعبد الوهاب.. لماذا راهن عبد الحليم حافظ موسيقار الأجيال بسبب فاتت جنبنا؟

امتلاك القدرة| ماذا تمتلك القوات المسلحة لحماية الجمهورية الجديدة

فيديو

الحصن والسند| القوات المسلحة تقود بناء الجمهورية الجديدة.. فيديو

امتلاك القدرة.. كيف استعدت القوات المسلحة المصرية لحماية الجمهورية الجديدة.. فيديو

حصاد 2021.. ماذا قدمت التعاون الدولي خلال رئاسة السيسي؟

البطريق وعودة الضرب.. أسئلة أثارت اندهاش وزير التعليم.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ