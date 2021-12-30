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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تهديد خطير لـ أندرويد يستهدف الملايين من مستخدمي سامسونج جلاكسي

سامسونج جلاكسي
سامسونج جلاكسي

وضع مستخدمو هواتف أندرويد، في حالة تأهب قصوى بشأن تهديد جديد للبرامج الضارة، والذي يستهدف هذه المرة الملايين من مالكو أجهزة جلاكسي التابعة لشركة سامسونج.

وحذرت صحيفة "express" البريطانية، عشاق هواتف أندرويد إلى تجنب بعض التطبيقات الخطيرة التي تشكل خطرا على هواتفهم الذكية والمتوفرة عبر متجر سامسونج، على عكس الكثير من التهديدات الأخرى، حيث تأتي معظم التطبيقات الخبيثة التي تتسلل إلى متجر Google Play.

 

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تحذير صارخ لمستخدمي جلاكسي من تهديد أندرويد جديد بمتجر سامسونج

وسلط موقع "Android Police" الضوء على التهديد الجديد، حيث عثر المسرب البارز Max Weinbach، على العديد من تطبيقات أندرويد التي قد تكون قادرة على إصابة هواتف سامسونج جلاكسي ببرامج ضارة خطيرة.

وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية، أن التطبيقات المزيفة تقوم بتقليد تطبيق مخصص لهواتف أندرويد يدعى Showbox للقرصنة، والذي تم إزالته في وقت سابق من عام 2021، بعد استهدافه من قبل أصحاب الحقوق لانتهاكات حقوق النشر.

واكتشف وينباك ما لا يقل عن 5 من تطبيقات Showbox مزيفة، منتشرة على متجر شركة سامسونج المخصص لهواتف جلاكسي، كما حظرتها أنظمة أمان Google Play Protect المدمجة على متجر بلاي للحماية من الفيروسات والبرامج الضارة.

وتطلب التطبيقات الوهمية بمجرد تنزيلها إلى الهاتف، منحها أذونات غير ضرورية مثل الوصول إلى معلومات الاتصال وسجلات المكالمات واستخدام الهاتف، والتي تقوم فيما بعد بتنزيل مجموعة من البرامج الضارة المختلفة لتنفيذ تعليمات برمجية خبيثة على مجموعة غير متوقعة من مالكو أجهزة أندرويد.

وقد تلقت تطبيقات Showbox المقلدة،  مئات المراجعات، بما في ذلك بعض التقييمات تذكر أن المستخدم تلقى تحذيرا من البرامج الضارة عندما حاول تثبيته.

أندرويد تهديد جديد برامج ضارة أجهزة جلاكسي هواتف اندرويد متجر سامسونج

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