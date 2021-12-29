22 مبادرة و100مليار جنيه.. صحة المصريين في عيون الرئيس ..فيديو

قبل سنوات ليست بالبعيدة، كان القطاع الصحي في مصر كالقنبلة الموقوتة، التي أوشكت على الانفجار في أي لحظة، إن لم يمسك بفتيله المشتعل أحد، المرضى أمام المستشفيات بالمئات ينتظرون دورهم في العلاج، الرعايات المركزة فاضت غرفها ولم يجد الكثيرون مأوى لألام مرضاهم، مواطنو الأقاليم يفترشون من وعثاء السفر الأرصفة؛ أمام مراكز القلب ومعاهد الُكلى بعد قطعهم مسافة تقدر بمئات الكيلومترات لافتقار مراكزهم للرعاية الصحية.. هكذا كان المشهد قبل نحو 7 سنوات.

وأطلقت الدولة ثورة بناء وتطوير وتأهيل، لكافة البُنى التحتية لمستشفيات الدولة العامة على مستوى كل المحافظات، وبالتوازي معها سارت في طريق أخر تدعم به فئات محدودي الدخل من المواطنين وأطلقت عشرات المبادرات والبرامج الصحية، حتى أسفرت ثمرة جهود هذه السبع سنوات عن تنفيذ 1626 مشروعا وبرنامجا ومبادرة بتكلفة قدرت بنحو 153.8 مليار جنيه.

بالحديث عن المبادرات والبرامج الصحية، التي نفذتها الدولة بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مدار الـ 7 سنوات الماضية، فهناك نحو 22 مبادرة وبرنامجًا طبيا تم تنفيذهم بتكلفة قدرت بـ 99.5 مليار جنيه، استفاد من "100 مليون صحة" 88 مليون مواطن حتى عام 2021.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو