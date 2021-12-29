عبد الجواد: التوسع العمراني الحدث الأبرز فيه هو انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة.. فيديو

قال جمال عبد الجواد مدير برنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن التوسع العمراني الحدث الأبرز فيه هو الانتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن الانتقال للعاصمة سيعمل علي تشغيل المدن العمرانية التي تم بناؤها الفترة السابقة.

وأضاف عبد الجواد خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة"، إن هذه المدن عندما تعمل ستدفع الاقتصاد المصري للأمام وهذا سيعمل علي تغير شكل وجوهر الحياة في مصر، وكان معروف عن مصر إنها دولة مزدحمة وبهذه الافتتاحات تخلق آفاقا جديدة من خلال مضاعفة مساحة المعمور المصري.

وأوضح عبد الجواد، أنه لا يمكن إدارة مجتمع مزدحم وهذا لأن العشوائيات والأسواق غير قابلة للإدارة السليمة، مشيرا إلي أن مصر في 2022 وصلت إلى مرحلة جيدة للغاية فيما يتعلق بتطورات العديد من القضايا ومنها قضية رئيسية وهي التوسع العمراني.