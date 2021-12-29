علماء: الشمس ستتعرض للانفجار خلال 5 مليار سنة

أدعت صحيفة "ديلي ستار" وفقاً لتوقعات بعض العلماء ميعاد انفجار الشمس .



ووفقاً لما نشرته الصحيفة البريطانية، قام مجموعة من العلماء في مرصد سميثسونيان للفيزياء الفلكية ومرصد كلية هارفارد ومركز الفيزياء الفلكية بحساب أن شمسنا إما ستنفجر أو تحترق في غضون خمسة مليارات سنة تقريبًا، كما حسبوا أن الشمس حاليًا هي نجم "متوسط العمر".

وبحسب لباولا تيستا ، أحد الأشخاص الأذكياء للغاية الذين يعملون في المشروع، يمكن إجراء هذه الحسابات بفضل الفهم الجديد للتفاعلات النووية والاندماج بالشمس.

قال: "الكثير من العلوم جديدة نسبيًا ، كما في القرن الماضي، لأن جزءًا لا يتجزأ من فهم كيفية عمل النجم يأتي من فهم التفاعلات النووية والاندماج.

وأضاف "قبل الثلاثينيات من القرن الماضي، كانت إحدى الأفكار الرئيسية لكيفية عمل النجوم أن الطاقة تأتي من طاقة الجاذبية فقط، ولكن من خلال تجميع الكثير من المعلومات المختلفة من العديد من النجوم المختلفة ، يمكن لعلماء الفلك والفيزياء الفلكية بناء نموذج لكيفية تطور النجوم.

وفقًا لوكالة ناسا ، على الرغم من أن الشمس هي مركز نظامنا الشمسي وضرورية لبقائنا ، فهي مجرد نجم متوسط ​​من حيث حجمه.

وأفادت الوكالة انه تم العثور على نجوم أكبر بما يصل إلى 100 مرة ، والعديد من الأنظمة الشمسية لديها أكثر من نجمة واحدة.