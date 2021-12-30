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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

خاص بدولة الإمارات.. رولزرويس تطرح إصدار جديد من كولينان

صدى البلد

اعلنت شركة مانسوري المتخصصة في تعديل السيارات الفاخرة ، عن مشروعها الجديد ، وهو الاصدار الخاص من رولز رويس كولينان لدولة الإمارات العربية المتحدة .

ويظهر الإصدار الخاص لـ رولز رويس كولينان لدولة الإمارات، على طقم كامل للجسم. في المقدمة، هناك واجهة أمامية جديدة وموزع يعمل على خفض أنف التقاطع بشكل مرئي. تكتسب الرفارف المعدلة منافذ علوية وسفلية على كل جانب، تبرز العتبات الجانبية الكبيرة الجزء السفلي من الأبواب. 

بالاضافة الى جناح خلفي يعلق على السقف، و يحتوي الصدام الخلفي على ناشر مع قواطع لعادم مزدوج شبه منحرف على كل جانب ، و عجلات مقاس 24 بوصة مع أزواج من القضبان المقوسة. تربط القطع الصغيرة الأفقية كل مجموعة لتجعلها تبدو مثل الحرف أ.

اما الدواخل الخاصة برولز رويس كولينان ، تظهر بمظهر الصخري على لوحة القيادة وألواح الأبواب والعتبات. يوجد نمط محكم متموج على ألواح الأبواب والكونسول الوسطي. في الخلف، المقعدين لهما تطبيقات متقابلة للجلد الأسود والأبيض. الجانب الموجود على جانب الراكب بلون فاتح، والكرسي خلف السائق أغمق. يوجد مخطط مطرز بشكل دولة الإمارات العربية المتحدة على كل مسند رأس.

اما من ناحية القوة فتاتى رولز رويس كولينان ، بترقيات لتوليد القوة تدفع الإنتاج إلى 610 حصان، و950 نيوتن متر من عزم دوران. لا تقدم الشركة تفاصيل حول هذه التعديلات.

 

اما عن سعر السيارة رولز رويس كولينان الخاصة بدولة الامارات ، لم يحدد سعرها حتى الان ، ولكن مع مرور الاوقت سيتم الكشف عنها .

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