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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لأهالى بورسعيد .. مزاد للسيارات جديد يضم ماركات عالمية .. تفاصيل

مزاد سيارات
مزاد سيارات

أعلنت الإدارة المركزية للمبيعات التابعة لهيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية ، عن فاعليات المزادات الخاصة بالسيارات ، خلال العام الجديد 2022 ، والتى ستبدأ في شهر يناير المقبل وبالتحديد فى 4 من نفس الشهر بانطلاق مزاد جديد لجمارك سيارات بورسعيد بالاضافة الي بضائع جمارك مطار القاهرة والاسكندرية وبورسعيد ودمياط. 

وأوضحت الإدارة المركزية للمبيعات ، ان أهم سيارات مزاد جمرك بورسعيد ، تشمل جيب شيروكي ، فورد ، هوندا ، مرسيدس ، بي ام دبليو ، ميني كوبر ، شيفروليه ، كيا ، جي ام سي ، تويوتا ، سانج يونج تيفولي ، هيونداي . 

واضافت الإدارة المركزية للمبيعات ، ان بضائع جمارك مطار القاهرة ومطار الاسكندرية وبورسعيد ودمياط ، تشمل تشكيلة كبيرة تتضمن اطارات سيارات وقطع غيار سيارات مختلفة بجانب محركات سيارات .

واكدت الإدارة المركزية للمبيعات ، ان على من يرغب دخول المواد ، يجب عليه الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي في الدقي ، و دفع تأمين 10 آلاف جنيه وسعر كراسة الشروط 400 جنيه ، وتأمين دخول المزاد 30% . 

كما ستقام جلسة المزاد في قاعة النادي المصري القاهري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهراً .

مطار القاهرة الاسكندرية النادي المصري وزارة المالية شيفروليه جمارك مطار القاهرة بي إم دبليو قطع غيار سيارات جمارك المصري هيئة الخدمات الحكومية

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