لأهالى بورسعيد .. مزاد للسيارات جديد يضم ماركات عالمية .. تفاصيل

أعلنت الإدارة المركزية للمبيعات التابعة لهيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية ، عن فاعليات المزادات الخاصة بالسيارات ، خلال العام الجديد 2022 ، والتى ستبدأ في شهر يناير المقبل وبالتحديد فى 4 من نفس الشهر بانطلاق مزاد جديد لجمارك سيارات بورسعيد بالاضافة الي بضائع جمارك مطار القاهرة والاسكندرية وبورسعيد ودمياط.

وأوضحت الإدارة المركزية للمبيعات ، ان أهم سيارات مزاد جمرك بورسعيد ، تشمل جيب شيروكي ، فورد ، هوندا ، مرسيدس ، بي ام دبليو ، ميني كوبر ، شيفروليه ، كيا ، جي ام سي ، تويوتا ، سانج يونج تيفولي ، هيونداي .

واضافت الإدارة المركزية للمبيعات ، ان بضائع جمارك مطار القاهرة ومطار الاسكندرية وبورسعيد ودمياط ، تشمل تشكيلة كبيرة تتضمن اطارات سيارات وقطع غيار سيارات مختلفة بجانب محركات سيارات .

واكدت الإدارة المركزية للمبيعات ، ان على من يرغب دخول المواد ، يجب عليه الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي في الدقي ، و دفع تأمين 10 آلاف جنيه وسعر كراسة الشروط 400 جنيه ، وتأمين دخول المزاد 30% .

كما ستقام جلسة المزاد في قاعة النادي المصري القاهري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهراً .