إيمي سمير غانم تنشر فيديو قديما لوالديها.. وتعلق: أغلى حاجة في حياتي

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، فيديو قديم لوالديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلقت ايمي سمير غانم كاتبة: “يا اغلي حاجه في حياتي، الله يرحمكم يارب يارب”.

وكتبت الفنانة أيتن عامر، معلقة: “الله يرحمهم و يصبرك يا رب”.

وتداول عدد من رواد السوشيال ميديا صورة للفنانة إيمي سمير غانم، وهي مرتدية الحجاب، وسط ترديد شائعات عن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب.

وتبين أن الصفحة المنسوب إليها هذه الصورة هي صفحة غير رسمية وليست الصفحة الموثقة للفنانة ايمي سمير غانم، كما تبين أن هذه الصورة المتداولة قديمة خلال تواجدها في الحرم المكي.

جدير بالذكر أن الصورة التي تم تداولها سبق وتم نشرها ضمن شائعة سابقة خرجت عن ايمي تفيد بارتدائها للحجاب.