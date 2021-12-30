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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

السكتات الدماغية الصامتة.. طرق الوقاية من الإصابة بالخرف

صدى البلد

يُعرَّف  الخرف بفقدان الذاكرة وعدم القدرة على الاستمرار في الأنشطة اليومية، وهناك عدة أنواع من الخرف تعد أكثر شيوعا بسبب  أمراض الأوعية الدموية، ويمكنك تقليل خطر الإصابة بالخرف المرتبط  بترسبات البروتين اللزجة على سطح الدماغ. 

السكتات الدماغية الصامتة

وفقا لموقع “هيلث”، ينتج الخرف عن تراكم الترسبات في الشرايين، مما يعرقل تدفق الدم إلى الدماغ. فلا يزال الباحثون يحاولون فهم أسباب مرض الزهايمر وكيفية علاجه.

يمكن أن تتسبب أمراض الأوعية الدموية في حدوث الخرف أو تفاقمه وتلف الأوعية الدموية، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم، بجانب حدوث نزيف في مناطق صغيرة من الدماغ أو منع تدفق الدم إلى الدماغ والإصابة بالسكتات الدماغية الصامتة التي قد لا تسبب أعراضًا ملحوظة.

صعوبة في التركيز أبرزها.. تعرف على أعراض الخرف

علماء: فحص الدماغ في منتصف العمر يكشف الأشخاص المعرضين لخطر الخرف

مضاعفات الخرف 

عندما تحدث مضاعفات الخرف يمكن أن يصاب الشخص بمشاكل في الذاكرة والمشي والتوازن ووظائف الدماغ الأخرى. 

يتضمن اتخاذ خطوات لتحسين صحة الأوعية الدموية وإجراء تغييرات في نمط الحياة نظرًا لأن تغييرات الدماغ يمكن أن تبدأ قبل عقود من ظهور أعراض الخرف، فكلما بدأت مبكرًا ساعدت في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية  ويساعد تحسين صحة الأوعية الدموية على تجنب السكتة الدماغية والنوبات القلبية والأمراض الخطيرة الأخرى.

الوقاية من الخرف: 5 خطوات يجب اتخاذها الآن

تكتشف الأبحاث الطبية أن المرض يبدأ في إحداث تغييرات في الدماغ قبل ذلك بسنوات عديدة، وكلما زاد الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم في منتصف العمر كلما زاد من خطر الإصابة بالخرف على مدار الـ 25 عامًا التالية بنسبة 40٪. 

قد تُحدث الاختيارات الصحية وتغييرات نمط الحياة في الأربعينيات من العمر فرقًا في خطر الإصابة بالخرف، إليك أهم الحيل للسيطرة على الخرف

معالجة مرض السكري.
الإقلاع عن  التدخين.
الوصول إلى وزن صحي والمحافظة عليه.
احصل على مزيد من النشاط البدني.
ليس من السابق لأوانه أبدًا معالجة صحة الأوعية الدموية والوقاية المحتملة من الخرف.

أكتشاف مرض الخرف خرف أمراض الخرف السكتات الدماغية الصامتة مضاعفات الخرف

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