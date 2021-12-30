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رئيس التحرير
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مرأة

فوائد تناول اللحوم لصحتك تعرفى عليها

صدى البلد

فوائد تناول  اللحم عديدة  فهو يحتوى على احماض أمينية تحافظ على صحة القلب وداء السكري وتساعد على فقدان الوزن إليك ابرز فوائد تناول اللحوم لصحتك يقدمها موقع "هيلث ".

1-صحة القلب

فوائد صحية لتناول اللحوم لكن بشرط ان تكون خالية من الدهون حتى لا تتسبب في حدوث مشاكل فى القلب .

2- داء السكري

اللحوم تحتوى على مركبات L-carnitine التى تحارب ارتفاع  السكري من النوع 2 وتحسن مستويات الجلوكوز و الكوليسترول الكلي .

3-فقدان الوزن

اللحم غني بأحماض أمينية موجود بشكل طبيعي في لحم البقر. ولها تأثير إيجابي على المؤشرات الصحية المختلفة.

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4. مضادات الأكسدة الرئيسية

اللحوم تحتوى على العديد من مضادات الكسدة  للحفاظ على مستويات الجلوتاثيون عالية  وهو أمر بالغ الأهمية لصحة جيدة ، ويعد لحم البقر غنى بمركبات  تخلصك من السموم من الجسم بشكل أفضل من أي "خطة للتخلص من السموم" .

5. تحسين كتلة العضلات


لحم البقر مليء بالأحماض الأمينية المعززة للصحة ، وهو أحد أكبر مصادر البروتين في النظام الغذائي للإنسان.

6. لحم البقر غني بالمعادن


 لحم البقر هو أحد أفضل الخيارات التي يجب مراعاتها  كما يعتبر غني بالمعادن والعناصر الغذائية الأخرى.

7. لحم البقر مليء بالفيتامينات


هناك العديد من العناصر الغذائية الهامة في لحم البقر ، وتشمل تلك الموجودة بكميات كبيرة مجموعة فيتامينات ب ( 11 ) ؛بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي لحم البقر أيضًا على كميات أقل من فيتامينات E و K.

يحتوي هذا الفيتامين أيضًا على مجموعة كبيرة من الفوائد التى تعمل على تحسين المزاج الإيجابي  النوم ومن المهم أن ندرك أن نقص فيتامين ب 12 قد يزيد أيضًا من خطر الإصابة بالاكتئاب ومشاكل الصحة العقلية ويعد الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بنقص فيتامين ب 12 هم النباتيون .

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