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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد مصنع لإنتاج اللحوم بالمنطقة الصناعية

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، خلال جولته بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة، سير العمل والإنتاج داخل أحد المصانع  لإنتاج اللحوم بالمنطقة الصناعية، رافقه خلالها اللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، ورئيس مجلس إدارة المصنع.

واستمع محافظ بورسعيد لمعدلات العمل والإنتاج التى يشهدها المصنع، مؤكدا على حرصه المستمر على متابعة سير وانتظام العمل بمصانع المنطقة الصناعية ،  وتقديم الدعم اللازم لتحقيق تطور فى المستوى الصناعي للمحافظة.

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وأكد  محافظ بورسعيد أن مصانع جنوب بورسعيد تعمل  على دعم السوق المحلية وتوفر صناعة محلية مهمة.

ولفت إلى أن هناك صناعات تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية،  مما أسهمت فى الارتقاء بالمستوى الصناعي وتوفر مزيدًا من فرص العمل.

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