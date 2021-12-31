تفاصيل مذهلة.. أفضل صور السيارات في عام 2021.. شاهد

تجذب هواية تصوير السيارات عدداً كبيراً من الناس من جميع أنحاء العالم، ويتسارع الجميع لإلتقاط أبرز وأفضل الصور من جميع الزوايا المختلفة لخطف لقب الصورة الأفضل التي تبرز جمال السيارة وتألقها على الطريق، وتنظم بعض الشركات المتخصصة في مجال السيارات مسابقات سنوية لأختيار الصورة الأفضل لسياراتها كنوع من التكريم لعملائها.

ونستعرض في السياق التالي مجموعة من أفضل صور السيارات في عام 2021 التي نشرها الموقع العالمي AUTO CAR المتخصص في اخبار السيارات.

1- لامبورجيني سيان STO

2- اختبار أفضل سائق سيارة في بريطانيا

3- لوتس ايميرا

4 - سيارة إيان كالوم الفائقة المستمدة من سيارة Jaguar C-X75

5- بوجاتي لافواتير نوار أغلى سيارة في العالم

6- حدث أفضل سيارة لسائق ميسور التكلفة في بريطانيا

7- الشاحنات العملاقة

8- بينينفارينا تيوريما

9- ألفا روميو جوليا GTAm وبورشه 911 GT3

10- Ariel Atom

11- فيراري SF90 سترادلي

12- الفا روميو جوليا GTA

13- فورد سييرا

14- BMW M3 ضد ألفا روميو جوليا GTA

15- سيارات استون مارتن