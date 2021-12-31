طقس اليوم: أمطار غزيرة على معظم المحافظات وسيول على سيناء والسويس

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا من الأقمار الصناعية، حول طقس اليوم، تشير فيه إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تزداد حدتها مع الوقت لتصبح أمطار متوسطة الى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والدلتا مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد ومدن القناه وسيناء.

وبحسب صور الأقمار الصناعية التي نشرتها الهيئة عن طقس اليوم، قالت إنه مع آخر اليوم ستصل الأمطار إلى حد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس.

وكانت هيئة الأرصاد، أعلنت أنه خلال طقس اليوم، سوف تشهد مناطق ( مطروح - الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - القليوبية - القاهرة - الجيزة - الإسماعيلية - السويس - الفيوم - بني سويف - المنيا ) أمطار غزيرة إلى متوسطة وأحيانا رعدية مصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة.

طقس اليوم

وأوضحت أن، حالة طقس اليوم تشهد أيضا أمطار غزيرة قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس ( الزعفرانة - رأس غارب - رأس شقير ).

ويشهد طقس اليوم، أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويكون حالة طقس اليوم، بارد نهارا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، يكون مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 للعظمى والصغرى 11

السواحل الشمالية 16 للعظمى والصغرى 12

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 15

شمال الصعيد 18 للعظمى والصغرى 8

جنوب الصعيد 23 للعظمى والصغرى 10