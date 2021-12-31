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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأوقاف: التفاؤل والأمل فن لا تصنعه إلا النفوس الواثقة في الله

أسامة فخري الجندي،
أسامة فخري الجندي، مدير عام شئون المساجد بوزارة الأوقاف

قال أسامة فخري الجندي، مدير عام شئون المساجد بوزارة الأوقاف، إننا نعيش في عالم يمكن أن يتعرض فيه الإنسان لبعض الشدائد والأزمات التي تؤثر عليه بالسلب ليشعر بالمشقة والقلق والضيق، ولا يجب علينا أن نسلم ونترك أنفسنا إلى الشعور بالضيق.

 

واستشهد "أسامة فخري الجندي"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي، بقول الله تعالي "مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ"، مشددا على أهمية توكل الإنسان على الله والوثوق به وبما يحدث.


وأضاف أنه يجب علينا حسن الظن بالله وترتيب أفكارنا والتوكل على الله من أجل الشعور بالراحة والتفاؤل، متابعا: التفاؤل والأمل فن لا تصنعه إلا النفوس الراقية الواثقة في الله عز وجل.

 

ولفت إلى أن الشعور باليأس والتشاؤم يعمل على تضخيم الأزمات والمشاكل وعدم شعور الفرد بالطاقة، وعليه لن يستطيع الإنسان تخطي الازمات، متابعا:" التفاؤل خطوة من خطوات إدارة الأزمات.

 

الأوقاف وزارة الأوقاف التفاؤل الشعور بالراحة اليأس والتشاؤم اخبار التوك شو

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