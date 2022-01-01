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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بسبب الميراث.. عقوبات تواجه المتهم بذبح شقيقه في الإسكندرية

حبس
حبس

جريمة بشعة شهدتها منطقة مينا البصل غربي الإسكندرية، إثر ذبح شخص لشقيقه بسكين أثناء مشاجرة نشبت بينهما لوجود خلافات بينهما على الميراث.

وهرع ضباط وحدة مباحث القسم إلى مستشفى جمال حمادة، لكشف ملابسات الحادث، وكشفت تحريات المباحث، نشوب مشاجرة بين المجني عليه وشقيقه "م.ف" 41 عامًا، صاحب مسمط، بسبب الخلاف على الميراث، فأصاب الأول شقيقه بسلاح أبيض "سكين"، في وجهه ليسدد له الأخير طعنتين نافدتين في البطن وذبحه من رقبته.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

عقوبات الامتناع عن تسليم الميراث

استحدث القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد التعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، بابا تاسعا بعنوان (العقوبات) يتضمن مادة جديدة برقم (49)، حددت العقوبات التي تطبق على كل من يمتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

و نصت المادة 49 من القانون على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.

وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.

عقوبة القتل العمد

لم يكن القانون المصري بمنأى عن جرائم القتل العمد، حيث جاء ليضع عقوبات قاصمة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة النكراء، ونص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن: “كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد، كما يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.


ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى.

الاسكندرية النيابة العامة مينا البصل غرب الإسكندرية المباحث الميراث

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