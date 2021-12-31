أمطار خفيفة على مراكز أسيوط الشمالية وانعقاد دائم لغرفة عمليات الأزمات

تعرضت المراكز الشمالية بمحافظة منفلوط والقوصية وديروط ومركز ومدينة اسيوط " مساء اليوم الجمعة لسقوط أمطار خفيفة مما أدى إلى انقطاع الكهرباء بقرية جرف سرحان مركز ديروط.



و أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط انعقاد غرفة الأزمات المركزية بالمحافظة منذ أول أمس وحتى الاثنين المقبل وعلى مدار 24 ساعة في اليوم بحضور كافة الجهات المعنية لمتابعة حالة الطقس ومواجهة أية تقلبات جوية محتملة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمركز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أي مشكلة تطرأ والتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت.

يأتي ذلك بناءًا على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية ومؤشرات بتعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ التي تضرب أغلب محافظات الجمهورية وتوقعات بسوء الأحوال الجوية وانخفاض في درجات الحرارة واحتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق وذلك حتى الاثنين الموافق 3 يناير 2022.

ووجه المحافظ باستمرار حالة الاستنفار التام بالوحدات المحلية لمتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها ومتابعة حالة الطرق العامة والمرور المستمر على كل مخرات السيول واتخاذ ما يلزم من إجراءات فاعلة للتعامل السريع مع أي طارئ مشدداً على جميع الأجهزة التنفيذية بسرعة الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين خاصة فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار وكذا رفع درجة الاستعداد والالتزام بكافة التعليمات واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وناشد المحافظ المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة وتوخي الحذر أثناء القيادة ليلًا على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة سقوط أمطار وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان وتجنب القيادة على الطرقات السريعة وتجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق.

كما طالب محافظ أسيوط المواطنين بالتواصل السريع مع الجهات المختصة في حالات الطوارئ والاتصال على الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم غرفة إدارة الكوارث والازمات بالمحافظة (2135603 / 088) على مدار 24 ساعة إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين ومواجهة مخاطر الطقس السيء وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها.

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