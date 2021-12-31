محافظ أسيوط: نشر معدات وسيارات التعامل مع الأمطار أسفل الأنفاق والكباري

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن قرى ومراكز المحافظة شهدت اليوم الجمعة سقوط أمطار خفيفة وتزداد في بعض الأحيان إلى متوسطة على فترات متقطعة على معظم الأنحاء في ظل موجة من الطقس السئ على معظم محافظات الجمهورية والتي حذرت منها الهيئة العامة للارصاد الجوية خلال الفترة من الخميس وحتى الاثنين القادم 3 يناير2022.



ووجه محافظ أسيوط رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمتابعة الأوضاع الجارية ميدانيًا ونشر معدات وسيارات شفط مياه الأمطار بالمناطق والأماكن التي قد تشهد تجمعات للمياه وخاصة بمطالع ومنازل الكبارى والأنفاق لمواجهة أية أمطار أولًا بأول وفصل التيار الكهربائي عن الأعمدة في فترات هطول الأمطار كإجراء احترازي خوفاً على حياة المواطنين مع متابعة مستمرة من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة المنعقدة منذ أول أمس وعلى مدار 24 ساعة بحضور كافة الجهات المعنية لمتابعة حالة الطقس ومواجهة أية تقلبات جوية محتملة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمركز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أي مشكلة تطرأ والتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت.

وأشار المحافظ إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة لافتاً إلى استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية واستمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم الفنية العاملة عليها للتعامل الفوري ورفع أية تراكمات للمياه بشوارع وميادين المحافظة فور تساقط الأمطار بالإضافة إلى تطهير مصارف وبالوعات المياه.

وأكد المحافظ أن هناك خطة موسعة بجميع المراكز والأحياء للتعامل السريع مع أى طارئ قد ينتج عن سوء الأحوال الجوية موضحاً أنه يتم المتابعة اللحظية لحالة الطقس واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة مؤكداً أن الأوضاع تسير بشكل جيد حتى الآن، مشيرًا إلى استمرار رفع درجة الاستعدادات الطوارئ القصوى بغرفة عمليات المحافظة والمراكز والأحياء لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة.

وكان اللواء عصام سعد قد وجه أول أمس برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المراكز وكل المديريات الخدمية لمواجهة ظروف الطقس غير المستقر بناءًا على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من التقلبات الجوية المتوقع حدوثها ومراجعة استعدادات كل قطاع لمواجهة الأزمات والكوارث واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة بمختلف أنحاء المحافظة مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بشكل دائم والتواصل المستمر مع كل المديريات والقطاعات الخدمية ومجالس المدن لاستقبال شكاوى المواطنين وتوحيد الجهود من خلال الربط الإلكتروني لغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع غرف عمليات مجالس المدن والمديريات لتدارك أية آثار للأمطار مع تنظيم نوبتجيات عمل مستمرة على مدار ال24 ساعة لغرف العمليات بكل مركز من مراكز المحافظة لمواجهة الأزمات والطوارئ والحفاظ على سلامة المواطنين.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة وتوخي الحذر أثناء القيادة ليلًا على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة سقوط أمطار وتجنب القيادة على الطرقات السريعة في حالة سقوط الأمطار وتجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق معلنا عن أرقام للتواصل السريع مع الجهات المختصة في حالات الطوارئ على الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم غرفة إدارة الكوارث والازمات بالمحافظة (2135603 / 088) لتلقى شكاوي المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل الفورى معها.

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