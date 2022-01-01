بوصلة رقص.. غادة عادل وحسن الرداد يحتفلان بالعام الجديد بفيديو نص الليل

احتفل الفنان حسن الرداد مع النجمة غادة عادل، بعام 2022 بفيديو جديد من كواليس مسرحية نص الليل التى تعرض حاليا ضمن فعاليات مهرجان موسم الرياض عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و ظهر حسن الرداد وغادة عادل وهم يحتفلان بالعام الجديد بالرقص الهيستيري و علق قائلا : بمناسبة السنة الجديدة حبيت أبداها بفيديو عاقل من كواليس مسرحية فى نص الليل، كل عام وحضراتكم طيبين".

مسرحية "فى نص الليل" من بطولة غادة عادل وحسن الرداد وريم مصطفى، ومحمد عبد الرحمن وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود، وإخراج عمرو عرفة، وهو عمل مسرحى جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، وهو مشروع جديد يعرض للمرة الأولى فى موسم الرياض، ويعتمد على اعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الاذاعية والتلفزيونية.