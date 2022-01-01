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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم السبت 1 يناير 2022

صدى البلد

ستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء في مصر؛ خاصة أسعار الأسمنت والحديد، خلال تعاملات اليوم السبت 1 يناير 2022.

وحسب آخر تحديثات المواقع المتخصصة؛ فإن أسعار مواد البناء في مصر اليوم سجلت على النحو التالي:

 اسعار الحديد اليوم 

سجل سعر حديد المصريين 15300 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 15600 جنيه للطن، وحديد العتال 15500 جنيه للطن، وسجل حديد بشاي 15400 جنيه للطن.

سعر حديد المراكبي 15100 جنيه للطن، فيما سجل حديد سرحان سعر 15100 جنيه للطن، وسجل حديد المعادي سعر 15100جنيه للطن، بينما سجل حديد عطية سعر 15100 جنيه للطن، وحديد العشري سجل سعر 15100 جنيه للطن.

انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين في مصر 20-12-2021

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الإثنين 20 ديسمبر 2021


أسعار الأسمنت اليوم 

أسمنت المسلح 1073 جنيها للطن ، وأسمنت النصر 1045 جنيها للطن، وأسمنت المعلم 1030 جنيها للطن، وأسمنت وادي النيل 1030 جنيها للطن، أسمنت المخصوص 1050 جنيها للطن، وأسمنت سيناء "42.5" 993 جنيها للطن

وأسمنت حلوان 1070 جنيها للطن، وأسمنت السويدي 1090 جنيها للطن، وأسمنت المسله 1000 جنيه للطن، وأسمنت العسكري بني سويف 993 جنيها للطن، وأسمنت السهم 1035 جنيها للطن

أسعار مواد البناء في مصر

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

وأعربت شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، في وقت سابق، عن تقديرها للحكومة المصرية ممثلة في هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإصدار القرار رقم 56 لسنة 2021 الذي يهدف إلى ترشيد الطاقة الإجمالية لإنتاج الأسمنت من أجل تقليل فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الماضية.

وأكدت شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، التزامها المستمر بتوحيد الجهود المشتركة لجميع أصحاب المصلحة في قطاع الأسمنت من أجل مستقبل ووجود أكثر استدامة لهذه الصناعة.

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