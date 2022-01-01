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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مساعد وزير التنمية المحلية: تكليف رئاسى لتدريب 200 قيادة بالمحافظات.. فيديو

المهندس صلاح شحاته
المهندس صلاح شحاته مساعد وزير التنمية المحلية

قال المهندس صلاح شحاتة، مساعد وزير التنمية المحلية للمعلومات والتكنولوجيا ومدير مركز التنمية المحلية بسقارة، إن دورة قيادات المستقبل هى أهم دورة تجرى في المركز، وذلك لأنها مكثفة وطويلة حيث تجرى في 21 يوما، مشيرا إلى أنها بدأت في 11 ديسمبر الماضي ويوجد بها 60 متدربا من 24 محافظة، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى.
وأوضح المهندس صلاح شحاتة، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن دورة قيادات المستقبل تتم على مرحلتين، المرحلة الأولى تتم في 21 يوما ثم يقوم المتدربون بإعداد مشروعات فردية في تطوير الإدارة المحلية خلال 3 أسابيع ثم يتم تقييمهم ويبدأ الجزء الثانى من الدورة لمدة 3 أسابيع.

وأضاف أن الأوائل من المتدربين يحصلون على منح  للتدريب داخل وخارج مصر.

ولفت إلى أن أهم ما يميز دورة قيادات المستقبل طول فترة التدريب التي تبلغ 6 أسابيع بمعدل 12 ساعة يوميا، وإعداد مشروعات جماعية وفردية من جانب المتدربين، كما أن مستوى المتدربين يكون في مستوى قادة المستقبل، وبعد التخرج يكونون مؤهلين لتولى مناصب قيادية في محافظاتهم كنواب لرؤساء المدن والمراكز والأحياء.

وعن دورة القيادات النسائية التى أعلنت عنها الوزارة وتجرى لأول مرة في مركز التنمية المحلية بسقارة، قال إن الدورة تسمى “رائدات العمل التنفيذى" للقيادات النسائية واللاتى تتراوح أعمارهن من 30 إلى 40 عاما، مشيرا إلى أن عدد المتقدمين 80 سيدة وسيتم تدريب 25 فقط منهن، موضحا أنه يجرى الآن الاختبارات القبلية للدورات من حاسب آلي ولغة، وسيتم اختيار 25 من المتقدمين وستكون مدة التدريب أسبوعين.
وعن البرامج التدريبية المعدة لهؤلاء الرائدات، أوضح أنه يتم تدريبهن على المهارات الشخصية ومهارات التفاوض والثبات الانفعالى والتواصل والتفويض، بالإضافة إلى بعض القوانين الخاصة بالإدارة المحلية التى تفيدهم في عملهم في الإدارات المحلية في المحافظات والتحول إلى اللامركزية والرقابة ومكافحة الفساد.
وعن التعاون بين وزارة التنمية المحلية ممثلة في مركز التنمية المحلية للتدريب والأكاديمية الوطنية للتدريب، قال إن هناك تعاونا لتطوير المركز وإعادة هيكلته إداريا ومؤسسيا، والبنية التكنولوجية وتوفير منح دراسية للمتدربين للسفر للخارج، وتم توفير 70 منحة من الأكاديمية للمتدربين في المركز من المتفوقين خلال عام 2021 سواء للهند أو أمريك وجار تحديد المشاركين فيها.

وأضاف أن هناك برامج تدريبية تتحمل الوزارة تكلفتها للتدريب مع الأكاديمية، وهي 5 دورات رئيسية تستهدف سكرتيرى العموم والمساعدين ورؤساء المراكز والمدن والمكاتب الإعلامية والمتحدث الإعلامي لكل محافظة ومسئولى مراكز التدريب وإدارات التدريب في المحافظات وإجمالي عدد المتدربين في هذه البرامج 1550 متدربا.

وتابع: “بالإضافة إلى أن هناك تكليفا رئاسيا لتدريب 200 كادر من قيادات الصف الثانى بالمحافظات من الداعمين للقيادات مثل مديرى المكاتب الفنية للقيادات المحلية بداية من الوزير للمحافظ وسكرتيرى العموم، وستكون مدة التدريب 7 أشهر، وذلك لكى يكونوا مؤهلين للقيادة في المحافظات”.

وأوضح أنه من المتوقع أن يبدأ تدريبهم في مطلع العام 2022، لافتا إلى أنه جار الآن التحريات الأمنية عن المتدربين.

 

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