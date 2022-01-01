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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتحسن الأحوال الجوية.. استئناف الدراسة في كفر الشيخ غدًا

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، استئناف الدراسة، غداً الأحد، في جميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، لتحسن الأحوال الجوية نسبياً، وذلك بعد أن تعطلت بالأمس بسبب حالة الطقس السيئة التي شهدتها المحافظة.

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وفي سياق متصل، تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدات المحلية بالقرى والمراكز والمدن في أعمال كسح وتصريف مياه الأمطار التي هطلت على مدن وقرى المحافظة خلال الساعات الماضية، مشيداً بجهود رجال النظافة والعاملين بالوحدات المحلية الذين يواصلون الليل بالنهار حرصاً على راحة للمواطنين.

ومن جانبها، تفقدت المهندسة عايدة ماضى، سكرتير عام مساعد محافظ كفر الشيخ، أعمال رفع مياه الأمطار في عدد من المدن، رغم برودة الجو وسوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة على مدار الـ 48 ساعة الماضية.

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