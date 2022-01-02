كل سنة وانت طيب يا حسونة.. رامي رضوان يهنئ حسن الرداد بعيد ميلاده

حرص الإعلامي رامي رضوان على تهنئة الفنان حسن الرداد بعيد ميلاده.

ونشر رامي رضوان صورة تجمعه برامي رضوان،وعلق على الصورة قائلا:"كل سنة وانت طيب يا حسونة، ربنا يسعدك ويوفقك يارب".

يذكر أن وجهت الفنانة دنيا سمير غانم ، رسالة لزوجها الإعلامى رامى رضوان، على دعمه لها بعد تألقها فى تقديم احتفالية "قادرون باختلاف".

وأعادت دنيا سمير غانم نشر الاستورى الذى كتبها لها زوجها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وكتبت عليها " ربنا يخليك ليا يا حبيبى ”.

وكان دعم الاعلامى رامى رضوان زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، والتى تظهر بشكل خاص بعد رحيل والديها خلال احتفالية قادرون باختلاف.

وقال رامى رضوان : "ما شاء الله حبيبتي، ملاك وسط ملايكة كلكم بتطلعوا نور الله أكبر، ربنا يحفظك ويحميكي ويوفقك، ويحفظهم ويحميهم ويوفقهم يا رب".