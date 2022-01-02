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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس جنوب أفريقيا: الشرطة تستجوب متهما على صلة بحريق البرلمان

سيريل رامافوزا
سيريل رامافوزا

قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا إن شخصا ما كان محتجزا لاستجوابه فيما يتعلق بحريق هائل اندلع في منطقة البرلمان في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، دون وقوع إصابات.

وأضاف رامافوزا للصحفيين، في مؤتمر بثته محطة “س. اب. سي نيوز” الجنوب أفريقية" “أعتقد أن شخصا ما محتجز حاليا ويتم استجوابه”.

فى وقت سابق اليوم، قال برلمان الجمهورية إنه نتيجة الحريق لم يصب أحد، ولم يصب أحد بأذى، وقد انزعج رؤساء مجلس النواب من هذا الحادث ومدى الضرر الذي لحق حتى الآن بمقر المجلس التشريعي الوطني، وحثوا جميع الجهات ذات الصلة على عدم التدخل في أسباب الحريق.

وبحسب مجلس النواب، فقد أثر الحريق على مبنى المجلس الوطني ومبنى المجلس القديم.

ويتكون مجمع برلمان كيب تاون من عدة مبانٍ - مبنى قديم يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر ومبنى جديد من عشرينيات وثمانينيات القرن الماضي يستخدمه مجلس النواب.

وفي أبريل الماضي، اندلع حريق كبير بالقرب من كيب تاون، والذي اجتاح الحرم الجامعي ومكتبة جامعة كيب تاون، وتم تحديد موقع الحريق في اليوم الرابع فقط.

حريق هائل مجلس النواب المجلس التشريعي جنوب افريقيا رئيس جنوب أفريقيا كيب تاون سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا

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