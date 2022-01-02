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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

10 قرارات للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية خلال احتفالات عيد الميلاد.. مستند

رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس خلال تحديد جولاته

 قرر المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ١٠ قرارات، يجري تطبيقها حتي ٨ يناير الجاري، بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد، وحصل صدي البلد  علي نسخة منها.

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وشملت خطة التأمين الطبي لمستشفيات جامعة قناة السويس خلال فتره الأعياد اعتبارأ من٢٠٢١/١٢/٣٠ وحتى ٢٠٢٢/١/٨، رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة قناة السويس ( المستشفى التعليمي - مستشفى الجراحات التخصصية - المستشفى التخصصي)، ومنع الإجازات والراحات لجميع الاطباء وهيئة التمريض والعاملين بمستشفيات جامعة قناة السويس، تواجد  مديري الطوارئ ونواب مدير الطوارئ على رأس العمل لمتابعة تقديم الخدمة الطبية على الوجه الاكمل لاهالينا المرضى المترددين على المستشفيات.

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وتقرر  رفع درجة الاستعداد بإدارات التموين الطبي بالمستشفيات الجامعية وتوفير مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أنه بالفعل استعدت إدارات التموين الطبى بالمستشفيات الجامعية، وتم توفير مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وكلف رئيس الجامعة رؤساء الأقسام ومديرى الطوارئ القيام بتجهيز فريق طبي متنقل من التخصصات الطبية المختلفة لتقديم الدعم الميداني عند الضرورة، وتم التواصل مع الجهات المعنية لتوزيع الفريق الطبى المتنقل من الجامعة لتقديم الدعم لأى من مستشفيات المحافظة عند الضرورة.

وطالب "مندور" الفرق الطبية والإدارية بالتواجد على مدار الساعة لمتابعة الموقف بالمستشفيات الجامعية، وعمل غرفة لإدارة الأزمات والطوارئ من مديري المستشفيات ورؤساء الأقسام على مدارالساعة لمتابعة ومحاولة تذليل أي مصاعب قد تواجه المرضى.

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المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية قرارات المستشفي التعليمي مستشفى الجراحات التخصصية المستشفى التخصصي جامعة قناة السويس

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