الإعلامية فاتن موسى: لم أتخيل أن تنتهي علاقتي بمصطفى فهمي بالطلاق ..فيديو



وأكدت الإعلامية فاتن موسى، إنها لم تتخيل أن تنتهي علاقتها بمصطفي فهمي بالطلاق، لافتة إلي أنه كان هناك مشاكل يومية بينهما بسبب مطالبتها بتنفيذ الوعود التي وعدها بها.



وقالت الإعلامية فاتن موسى، إنها لا تعلم حتى الآن لماذا طلقها الفنان مصطفى فهمي غيابيا، موضحة أنه لم يكن هناك أي اتفاق على الطلاق مع مصطفى فهمي قبل سفرها إلى بيروت.

وأضافت «فاتن موسى» خلال لقائها في برنامج «كلام الناس» المذاع على قناة «MBC مصر» أن مصطفى فهمي كبر موضوع الطلاق وأصبح عناوينا للصحف والمواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا واتهمني بالشروع في قتله، وأتى بفرد أمن يراقبني.

وأشارت «فاتن موسى» إلى أن مصطفى فهمي كان بيغير عليها بشكل مبالغ فيه، وكان يتحدث معها بشكل طبيعي قبل طلاقها بأيام.

وتأثرت قائلة : «مصطفى فهمي كان مبيت ليا الغدر، والجريمة الذي ارتكبها تسببت في فقدان الثقة لذلك أرفض العودة إليه حتى له كنت أحبه».