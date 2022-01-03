بشرى تروج لفيلم معالي ماما.. شاهد

حرصت الفنانة بشرى، على الترويج لفيلمها الجديد “معالي ماما”.

ونشرت بشرى، البوستر الرسمي الخاص بالفيلم من خلال حسابها على “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “فيلم معالي ماما .. زمانها جاية قريباً في السينمات .. احترسوا”.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي من خلال علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسئوليات أخرى تحيط بها.

فيلم "معالي ماما" بطولة بشرى ومحمود الليثي ، ونخبة من الشباب نور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، و عدد من النجوم منهم سامي مغاوري، ونور قدري وعلاء مرسي وحسام داغر ومحمد علي رزق، وشريف باهر، و طاهر أبو ليلة.



كما يشارك في البطولة كل من إسماعيل شرف، ودعاء رجب، وعدد من النجوم الصاعدة منهم ريهام الشنواني ورغد جلال وإخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف.