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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بشرى تروج لفيلم معالي ماما.. شاهد

بشرى
بشرى

حرصت الفنانة بشرى، على الترويج لفيلمها الجديد “معالي ماما”.

ونشرت بشرى، البوستر الرسمي الخاص بالفيلم من خلال حسابها على “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “فيلم معالي ماما .. زمانها جاية قريباً في السينمات .. احترسوا”.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي من خلال علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسئوليات أخرى تحيط بها.

البوسترات الدعائية لفيلم معالي ماما.. شاهد

الانتهاء من الموسيقى التصويرية ومكساج وتصحيح الألوان لفيلم "معالي ماما"

فيلم "معالي ماما" بطولة بشرى ومحمود الليثي ، ونخبة من الشباب نور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، و عدد من النجوم منهم سامي مغاوري، ونور قدري وعلاء مرسي وحسام داغر ومحمد علي رزق، وشريف باهر، و طاهر أبو ليلة.

كما يشارك في البطولة كل من إسماعيل شرف، ودعاء رجب، وعدد من النجوم الصاعدة منهم ريهام الشنواني ورغد جلال وإخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف.

معالي ماما بشري الفنانة بشرى الإنستجرام محمود الليثي أحمد نور

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