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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصحبة غادة عادل.. حسن الرداد يشارك كواليس مسرحية "في نص الليل".. فيديو

غادة عادل برفقه حسن
غادة عادل برفقه حسن الرداد

نشر الفنان حسن الرداد، فيديو بصحبه الفنانة غادة عادل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وظهر الثنائي في الفيديو يرقصان من كواليس مسرحية “في نص الليل”، التى تعرض ضمن فعاليات مهرجان موسم الرياض. 

 

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شاهد.. حسن الرداد و غادة عادل في كواليس مسرحية في نص الليل

 

وعلق حسن الرداد علي الفيديو كاتبًا: “كواليس تانى يوم، مسرحية #فى_نص_الليل”.

 

بينما علقت الفنانة غادة عادل كاتبة: “كل سنه وانت طيب يا احلى واجدع واطيب حسن في الدنيا، ربنا يسعدك ويفرح قلبك الجميل ده بحبك اوي اوي”.

 

مسرحية "فى نص الليل" من بطولة غادة عادل وحسن الرداد وريم مصطفى، ومحمد عبد الرحمن وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود، وإخراج عمرو عرفة، وهو عمل مسرحى جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، وهو مشروع جديد يعرض للمرة الأولى فى موسم الرياض، ويعتمد على اعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الاذاعية والتلفزيونية.

 

الفنان حسن الرداد حسن الرداد الفنانة غادة عادل غادة عادل كواليس مسرحية “في نص الليل” مسرحية “في نص الليل” موسم الرياض

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