عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الإثنين 3-1-2022

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء

يستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء في مصر؛ خصوصا أسعار الأسمنت والحديد، خلال تعاملات اليوم الإثنين الموافق 3 يناير عام 2022.

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 3 - 1 - 2022

وحسب آخر تحديثات المواقع المتخصصة يستعرض موقع «صدى البلد»، أسعار مواد البناء في مصر اليوم على النحو التالي:

txt

تعرف على طرق تقديم شكاوى فواتير الكهرباء ومراحل بحثها

txt

زيادة في أسعار نيسان صني موديل 2022.. تفاصيل

سجل سعر حديد المصريين 15300 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 15600 جنيه للطن، وحديد العتال 15500 جنيه للطن، وسجل حديد بشاي 15400 جنيه للطن.

سعر حديد المراكبي 15100 جنيه للطن، فيما سجل حديد سرحان سعر 15100 جنيه للطن، وسجل حديد المعادي سعر 15100جنيه للطن، بينما سجل حديد عطية سعر 15100 جنيه للطن، وحديد العشري سجل سعر 15100 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم
أسمنت المسلح 1100 جنيها للطن
أسمنت النصر 1055 جنيها للطن
أسمنت المعلم 1025 جنيها للطن
أسمنت وادي النيل 1028 جنيها للطن
أسمنت المخصوص 1055 جنيها للطن
أسمنت سيناء "42.5" 1000 جنيها للطن
أسمنت حلوان 1075 جنيها للطن
أسمنت السويدي 1100 جنيها للطن
أسمنت المسله 1030 جنيها للطن
أسمنت العسكري بني سويف 1000 جنيها للطن
أسمنت السهم 1030 جنيها للطن

أسعار مواد البناء في مصر:

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

وأعربت شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، في وقت سابق، عن تقديرها للحكومة المصرية ممثلة في هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإصدار القرار رقم 56 لسنة 2021 الذي يهدف إلى ترشيد الطاقة الإجمالية لإنتاج الأسمنت من أجل تقليل فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الماضية.

وأكدت شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، التزامها المستمر بتوحيد الجهود المشتركة لجميع أصحاب المصلحة في قطاع الأسمنت من أجل مستقبل ووجود أكثر استدامة لهذه الصناعة.

أسعار مواد البناء أسعار الأسمنت حديد المصريين اسعار الحديد منتجي الأسمنت انتاج الاسمنت

موضوعات متعلقة

للمرة الثانية.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء في مصر 12-10-2021

خدمات تهمك| أسعار الذهب والدولار و الخضراوات

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021

ترشيحاتنا

شعراوي يتابع مع محافظ الدقهلية معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة والخطة الاستثمارية

وهم وكلام فارغ.. شاهد رد علي جمعة عن توقعات السنة الجديدة

فيديوجراف| لإسعاد جمهوره.. حمو بيكا يجسد شخصية بابا نويل

بعد قرار الأهلي.. هل يكون مصير وليد سليمان مثل حسام عاشور أم غالي؟

تهديد لـ تل أبيب.. اختراق مواقع صحف إسرائيلية في ذكرى مقتل سليماني

أفضل طرق للتخلص من المساحة الزائدة للصور في تطبيق Google Photos

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 3 لاعبين من قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2022

هل يجوز تكرار نفس السورة بعد الفاتحة في كل ركعة؟.. الإفتاء تجيب

جوزين حمام أبيض.. طلب غريب من "سفاح الإسماعيلية" قبل إعدامه

بسبب الشبورة.. إصابة 15 شخصا في حادثي تصادم الطرق السريعة بالقليوبية

حق بسنت لازم يرجع.. هاشتاج للمطالبة بالقصاص للفتاة ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية

عيار 21 ينطلق في السماء.. ارتفاع تاريخي لـ أسعار الذهب اليوم الإثنين 3-1-2022

بعد يومين من الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تزف بشرى سارة بخصوص الطقس

برق ورعد.. محافظ مطروح: تعطيل الدراسة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصيغة التنفيذية.. ننشر حيثيات حكم فوز العامري فاروق بمنصب نائب الأهلي بالتزكية

بعد 11 عاما .. كيف أصبح شكل الطفل حماصة في فيلم عسل أسود؟

لماذا تتمنى سمية الخشاب الزواج من نجار؟.. وماذا قالت لكهربا وحمو بيكا؟

عدو الإرهاب الأول..لماذا تزوج وحيد حامد زينب سويدان بعد رفضها التعاون معه؟

فيديو

محمد صلاح أفضل لاعب في العالم.. وعود كيروش قبل السفر إلى الكاميرون

مفيش بطاقات تاني.. قرار صارم من التموين بشأن بدل التالف والفاقد.. فيديوجراف

قبل إعدامه.. ماذا طلب سفاح الإسماعيلية من والدته| فيديوجراف

مواقف محرجة للنجوم.. سقوط ملابس مايلى سايرس ووقوع رامى مالك وإليسا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ