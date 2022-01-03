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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة في أسعار نيسان صني موديل 2022.. تفاصيل

زيادة في اسعار نيسان
زيادة في اسعار نيسان صني موديل 2022 .. تفاصيل

ارتفعت أسعار السيارة نيسان صني موديل 2022 داخل السوق المصري، وقدرت هذه الزيادة بقيمة تتراوح بين 2000 و 2500 جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من تلك النسخة الشهيرة التي تنتمي إلى فئة السيدان.

مواصفات السيارة نيسان صني موديل 2022

تستمد السيارة نيسان صني موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 108 حصانا، وعزم اقصى للدوران 134 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء من 4 سرعات، بالاضافة إلى قدرات اخرى تتعلق بناقل حركة يدوي من 5 نقلات.

ومن خلال هذه الإمكانيات الفنية تتسارع السيارة نيسان صني موديل 2022 من نقطة السكون 0 حتى تصل إل سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 15.5 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.9 لتر عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

ودعمت السيارة نيسان صني موديل 2022 بفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، مع إمكانية دعم المكابح BA، وعدد 2 من الوسائد الهوائية، ومرايات جانبية كهربائية الأداء، بالإضافة إلى ترقيات اخرى مثل حساسات ركن خلفية مدعوم بكاميرا لسهولة عملية الاصطفاف.

 

الأسعار الجديدة للسيارة نيسان صني موديل 2022 بالسوق المصري 

 

الفئة الاولى M/T Base موديل 2022 بقيمة قدرها 197.400 بدلًا من 194.900 جنيه.

الفئة الثانية A/T Base موديل 2022 بقيمة قدرها 218 ألف جنيه بدلًا من 216 الف جنيه.

الفئة الثالثة A/T MID موديل 2022 بقيمة قدرها 232 الف جنيه بدلًا من 229.500 جنيه.

الفئة الرابعة A/T Super Saloon بقيمة قدرها 243 الف جنيه بدلًا من 240.500 جنيه.

نيسان صني موديل 2022 نيسان صني موديل 2022 السيارة نيسان صني موديل 2022

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