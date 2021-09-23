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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

15 ألف جنيه .. زيادة الـ أوفر برايس على نيسان صنى 2022

نيسان صنى موديل 2022
نيسان صنى موديل 2022

أعلن الوكيل المحلى لشركة نيسان اليابانية عن موديل 2022 من طراز صني الشهير، والذى شهد إقبالا كبيرا ونجاحات داخل السوق المصرية، مما أدى لزيادة سعرية غير رسمية كـ"أوفر برايس" عليه.

 

وفى أقل من 10 ايام زادة نسبة الاوفر برايس الذى تم طرحه على السيارة نيسان صنى موديل 2022 ، بعد ان جاءت لتتراوح ما بين 7 إلى 10 الف جنيه ، أصبحت الآن 15 الف جنيه .

واكد عدد من التجار ان هذه الزيادة الكبيرة التى وصل اليها الاوفر برايس ، على السيارة نيسان صنى موديل 2022 ، جاءت بسبب استمرار نقص نسخها المعروضة للبيع داخل السوق المصرى .

 

ومن المعروف ان السيارة نيسان صني موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان ، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيك .

وتتسارع السيارة نيسان صنى موديل 2022 من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 15.5 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

 

كما تأتى الابعاد الخارجية للسيارة نيسان صني موديل 2022 بطول 4425 مم ، وعرض 1695 مم ، و ارتفاع 1500 مم ، اما سعة الشنطة الخلفية 490 لتر .

 

وتأتى السيارة نيسان صنى موديل 2022 ، بتجهيزات ، من أهمها جنوط 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء يدوى ، بالإضافة الى خاصية التحكم بصوت النظام الصوتي بعجلة القيادة، وسبويلر خلفي، وزجاج خلفي معتم للفئة الأعلى .

وتضم السيارة نيسان صنى موديل 2022، عددا من وسائل الأمان والحماية ، الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج تدعيم الفرامل BA .

 

وتأتى الأسعار الرسمية للسيارة نيسان صني موديل 2022 :

- مانيوال بيز لاين بسعر 188,000 جنيه وتباع بسعر 203,000 جنيه مصرى . 

- أوتوماتيك بيز لاين بسعر 210,000 جنيه وتباع بسعر 225,000 جنيه مصرى .

- أوتوماتيك MIDLINE بسعر 223,500 جنيه وتباع بسعر 238,500 جنيه مصرى .

- أوتوماتيك SUPER SALOON بسعر 234,500 جنيه وتباع بسعر 249,500 جنيه مصرى .

السوق المصري السيارة أوفر برايس اليابانية السوق المصرية الاوفر برايس نيسان صني

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